В жовтні Нацбанк продав валюти на 3,43 млрд доларів

Національний банк України зберігає значні обсяги валютних інтервенцій на ринку, переважно здійснюючи продаж валюти. Згідно з даними, наданими за період з листопада 2023 року до жовтня 2024 року, НБУ щомісячно продавав більше валюти, ніж купував, для стабілізації ринкової ситуації.

Згідно з даними НБУ, у грудні 2023 року обсяг продажу досяг піку, а з початку 2024 року обсяги інтервенцій поступово зменшувалися, хоча продаж все одно перевищує купівлю.

Баланс операцій (сальдо), який відображає різницю між купівлею та продажем валюти, залишається у негативній зоні.

З початку року найбільше валюти НБУ продавав у жовтні (3,43 млрд), липні (3,31 млрд) та вересні (3,21 млрд). Найменше – у лютому (1,54 млрд).

Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк, в жовтні Нацбанк продав майже рекордну кількість валюти і найбільшу за весь 2024 рік.

"На 3,43 млрд доларів. Більше за весь час було у грудні 2023, тоді продаж валюти був на 3,55 млрд доларів", - написав він.

Железняк додав, що через це валютні резерви України за жовтень знову впадуть.

"Але враховуючи що ми виконали все по вимогам США та ЄС, то скоро прийдуть значні транші і поповнимо їх", - додав нардеп.

Додамо, станом на 1 жовтня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 мільярдів 898 мільйонів доларів США. При цьому 1 вересня 2024 року вони становили 42,33 млрд дол. США, що на 13,7% більше порівняно з липнем.