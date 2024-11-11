Вибори у США розхитали гривню. Як геополітична кон'юнктура вплине на валютний ринок?

Валютний курс відреагував на президентські вибори у штатах зростанням до 41,7 грн/дол. Втім, це не єдина причина поступового ослаблення гривні.

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Валютний курс 5 листопада вперше за 2 місяці подолав позначку 41,7 грн/дол. Таким чином ринок відреагував на вибори президента у США. Втім, коливання на валютному ринку пов'язані не тільки із зовнішніми чинниками.

Прискорення інфляції в Україні разом із зростаючим попитом на валюту та активним розпродажем резервів НБУ поступово штовхають валютний курс вгору.

Інакше кажучи, девальваційні настрої посилюються і до кінця листопада очікується вихід курсу за межі 42 грн/дол.

Нові загрози для курсової стійкості

Практично весь тиждень із 4 по 8 листопада валютний ринок перебував під впливом подій у США. Причому перемога Дональда Трампа може мати для курсу гривні відчутніші наслідки, ніж здається на перший погляд.

Перспективи реалізації протекціоністської політики з боку Білого Дому можуть призвести до послаблення гривні для вирівнювання конкурентоспроможності українських товарів.

Крім того, заяви Трампа про мирне врегулювання військового конфлікту в Україні – це ризик згортання фінансування з боку США, що додасть невизначеності та нестабільності валютному ринку.

Для формування необхідного рівня фінансування України в нових умовах Нацбанку доведеться робити кроки щодо послаблення валютного регулювання, що негативно вплине на стійкість гривні. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Також зберігається високий попит на валюту із боку населення. Зокрема, упродовж жовтня українці купили валюти на 1,4 млрд дол. більше, ніж продали, що є своєрідним рекордом. На додаток до цього НБУ в жовтні витратив з резервів на інтервенції 3,4 млрд дол., тоді як Україна отримала від закордонних партнерів лише 1,8 млрд дол., що призвело до скорочення резервів до 36,6 млрд дол.

Обсяг міжнародних резервів НБУ

Дані НБУ

"Все це відбувається на тлі розширення негативного сальдо торговельного балансу, уповільнення надходжень з-за кордону та зростання видатків бюджету, що провокує збільшення тиску на резерви НБУ", – каже Андрій Шевчишин.

Грудень все ближче, і долар по 42 гривні теж

Імовірність утримання валютного курсу в поточних рамках, як і раніше, значно вища, ніж загроза різкої та неконтрольованої девальвації.

Фактори підтримки гривні, на які спирається НБУ – це покращення ситуації з українським експортом (його обсяг у жовтні перевищив 3,8 млрд дол., що на 18,7% більше, ніж за аналогічний місяць 2023 року), який підживлює міжбанк валютною виручкою, та обіцяні надходження від партнерів України у розмірі 15 млрд дол. до кінця року. Завдяки цьому НБУ зможе наростити резерви та стримувати надмірні коливання курсу. Тим більше, що в останні місяці кожного року, особливо в грудні, навантаження на валютний ринок – найбільше. Отже без інтервенцій не обійтися.

Ми очікуємо, що з метою збереження привабливості гривневих активів та обмеження зростання інфляції Національний банк утримуватиме курс у поточному коридорі з верхньою межею 41,5 грн/дол. Григорій Кукурудза економіст Ukraine Economic Outlook

Проте прогноз подальшого руху курсу залишається незмінним. У зв'язку із сезонним зростанням бюджетних видатків та значними обсягами міжнародного фінансування гривня слабшатиме.

"До кінця листопада курс може перевищити 42 грн/дол., оскільки попит на валюту продовжує випереджати пропозицію, а витрати бюджету потребують збільшення надходжень", – резюмує Андрій Шевчишин.