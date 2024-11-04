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Валютний шторм відкладається. Що впливатиме на курс гривні у листопаді?

курс гривні долар девальвація
Наприкінці листопада буде остаточно сформовано підсумковий курс гривні 2024 року.

Курс поступово наближається до нової психологічної позначки 42 грн/дол. Але закріпиться він вище за цей рівень до кінця місяця або навіть у грудні.

Вже близько півтора місяця валютний курс на готівковому ринку рухається у досить вузькому діапазоні, нижня межа якого знаходиться близько 41 грн/дол., а верхня сягає 41,5-41,6 грн/дол. Офіційний курс теж досить стабільний, причому він на 20-30 коп. нижче готівкового.

За прогнозами експертів, листопад не принесе ринку особливих змін. Національний банк, як і раніше, продовжуватиме стримувати суттєві коливання. Але при цьому не виключено, що вже до кінця місяця верхня межа курсу переміститься до позначки 42 грн/дол.

Офіційний курс гривні до долара

Фото 2 — Валютний шторм відкладається. Що впливатиме на курс гривні у листопаді?
Дані НБУ

Розпродаж резервів НБУ продовжується

Утримання валютного курсу у поточних рамках можна вважати позитивом. НБУ після літнього сплеску девальвації, коли курс впритул наблизився до 42 грн/дол., зміг утихомирити попит на ринку та досягти його рівноваги.

Проте підсумки жовтня показали, що досягти такого результату вдалося ціною великих зусиль та суттєвих інтервенцій НБУ.

Варто розпочати з того, що після скорочення попиту на валюту з боку населення у серпні-вересні, активна купівля валюти у жовтні відновилася.

Українці придбали 2,6 млрд дол. готівкою та 0,4 млрд дол. у безготівковій формі. А негативне сальдо операцій фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти в жовтні становило 1,4 млрд дол., це найбільше значення за останній рік.

Операції фізичних осіб із іноземною валютою

Фото 3 — Валютний шторм відкладається. Що впливатиме на курс гривні у листопаді?
Дані НБУ

Як уточнює колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, за 10 місяців 2024 року українці скупили 9,6 млрд дол. Це означає, що у 2024 році населення викупило у свої валютні заощадження понад 33% зовнішнього фінансування, яке отримала Україна.

На заспокоєння міжбанківського ринку протягом жовтня Нацбанк витратив шляхом інтервенцій понад 3,4 млрд дол. Це трохи менше, ніж у грудні 2023 року, який став одним із пікових місяців із розпродажу міжнародних резервів НБУ.

Усього за липень-вересень 2024 року витрати НБУ на підтримку валютного ринку становили 9,2 млрд дол. Водночас, за період з 1 січня до 24 жовтня порівняно з аналогічним періодом 2023 року експорт товарів з України зріс на 50,2%, а імпорт товарів до України – на 5,9%. Тобто на тлі суттєвого покращення показників зовнішньої торгівлі НБУ витрачає резерви.

Богдан Данилишин екс-голова Ради НБУ

Усього за липень-вересень 2024 року витрати НБУ на підтримку валютного ринку становили 9,2 млрд дол.

Новий курсовий орієнтир – до Нового року

 Серйозних загроз для курсової стабільності протягом листопада не передбачається.

Про це, зокрема, свідчить той факт, що НБУ 31 жовтня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 13%. Вона залишиться незмінною щонайменше до весни 2025 року.

Таким чином, Нацбанк прагне не тільки уповільнити темпи інфляції, яка за підсумками 2024 року досягне 10% (у липні НБУ прогнозував 8,5%), а й зняти тиск з валютного ринку.

Нацбанк збереже у дії стратегію стримування курсу від впливу інфляції. Саме тому всі курсові зміни відбуватимуться за протоколом режиму керованої гнучкості: часті, але несуттєві зміни, причому як у бік зростання, так і в бік зменшення.

Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Разом з тим НБУ навряд чи скоротить обсяг інтервенцій, оскільки в іншому випадку рух курсу може вийти з-під контролю. Втім, грошей у резервах Нацбанку поки що достатньо. І хоча за вересень обсяг резервів скоротився приблизно на 8% до 38,9 млрд дол., протягом жовтня Україна отримала нову порцію міжнародного фінансування, що дало НБУ можливість поповнити запаси.

Зокрема, МВФ виділив новий транш у розмірі 1,1 млрд дол., а Канада надала пільгове фінансування на 300 млн дол. Загалом, до кінця року Україна розраховує отримати ще 15 млрд дол. Завдяки цьому НБУ має намір завершити 2024-й із резервами в обсязі 43,6 млрд дол.

Але вже до грудня валютний ринок може досягти нового максимуму. На думку Тараса Лєсового, наприкінці листопада на 75-80% буде остаточно сформовано підсумковий курс року.

"Курси поступово рухатиметься вгору, а кінцевою зупинкою цього руху може стати позначка 42-42,1 грн/дол. Тобто курс, який закладено в держбюджеті на кінець 2024 року", – констатує Лєсовий.