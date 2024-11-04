Валютний шторм відкладається. Що впливатиме на курс гривні у листопаді?

Курс поступово наближається до нової психологічної позначки 42 грн/дол. Але закріпиться він вище за цей рівень до кінця місяця або навіть у грудні.

Вже близько півтора місяця валютний курс на готівковому ринку рухається у досить вузькому діапазоні, нижня межа якого знаходиться близько 41 грн/дол., а верхня сягає 41,5-41,6 грн/дол. Офіційний курс теж досить стабільний, причому він на 20-30 коп. нижче готівкового.

За прогнозами експертів, листопад не принесе ринку особливих змін. Національний банк, як і раніше, продовжуватиме стримувати суттєві коливання. Але при цьому не виключено, що вже до кінця місяця верхня межа курсу переміститься до позначки 42 грн/дол.

Офіційний курс гривні до долара

Дані НБУ

Розпродаж резервів НБУ продовжується

Утримання валютного курсу у поточних рамках можна вважати позитивом. НБУ після літнього сплеску девальвації, коли курс впритул наблизився до 42 грн/дол., зміг утихомирити попит на ринку та досягти його рівноваги.

Проте підсумки жовтня показали, що досягти такого результату вдалося ціною великих зусиль та суттєвих інтервенцій НБУ.

Варто розпочати з того, що після скорочення попиту на валюту з боку населення у серпні-вересні, активна купівля валюти у жовтні відновилася.

Українці придбали 2,6 млрд дол. готівкою та 0,4 млрд дол. у безготівковій формі. А негативне сальдо операцій фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти в жовтні становило 1,4 млрд дол., це найбільше значення за останній рік.

Операції фізичних осіб із іноземною валютою

Дані НБУ

Як уточнює колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, за 10 місяців 2024 року українці скупили 9,6 млрд дол. Це означає, що у 2024 році населення викупило у свої валютні заощадження понад 33% зовнішнього фінансування, яке отримала Україна.

На заспокоєння міжбанківського ринку протягом жовтня Нацбанк витратив шляхом інтервенцій понад 3,4 млрд дол. Це трохи менше, ніж у грудні 2023 року, який став одним із пікових місяців із розпродажу міжнародних резервів НБУ.

Усього за липень-вересень 2024 року витрати НБУ на підтримку валютного ринку становили 9,2 млрд дол. Водночас, за період з 1 січня до 24 жовтня порівняно з аналогічним періодом 2023 року експорт товарів з України зріс на 50,2%, а імпорт товарів до України – на 5,9%. Тобто на тлі суттєвого покращення показників зовнішньої торгівлі НБУ витрачає резерви. Богдан Данилишин екс-голова Ради НБУ

Усього за липень-вересень 2024 року витрати НБУ на підтримку валютного ринку становили 9,2 млрд дол.

Новий курсовий орієнтир – до Нового року

Серйозних загроз для курсової стабільності протягом листопада не передбачається.

Про це, зокрема, свідчить той факт, що НБУ 31 жовтня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 13%. Вона залишиться незмінною щонайменше до весни 2025 року.

Таким чином, Нацбанк прагне не тільки уповільнити темпи інфляції, яка за підсумками 2024 року досягне 10% (у липні НБУ прогнозував 8,5%), а й зняти тиск з валютного ринку.

Нацбанк збереже у дії стратегію стримування курсу від впливу інфляції. Саме тому всі курсові зміни відбуватимуться за протоколом режиму керованої гнучкості: часті, але несуттєві зміни, причому як у бік зростання, так і в бік зменшення. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Разом з тим НБУ навряд чи скоротить обсяг інтервенцій, оскільки в іншому випадку рух курсу може вийти з-під контролю. Втім, грошей у резервах Нацбанку поки що достатньо. І хоча за вересень обсяг резервів скоротився приблизно на 8% до 38,9 млрд дол. , протягом жовтня Україна отримала нову порцію міжнародного фінансування, що дало НБУ можливість поповнити запаси.

Зокрема, МВФ виділив новий транш у розмірі 1,1 млрд дол., а Канада надала пільгове фінансування на 300 млн дол. Загалом, до кінця року Україна розраховує отримати ще 15 млрд дол. Завдяки цьому НБУ має намір завершити 2024-й із резервами в обсязі 43,6 млрд дол.

Але вже до грудня валютний ринок може досягти нового максимуму. На думку Тараса Лєсового, наприкінці листопада на 75-80% буде остаточно сформовано підсумковий курс року.

"Курси поступово рухатиметься вгору, а кінцевою зупинкою цього руху може стати позначка 42-42,1 грн/дол. Тобто курс, який закладено в держбюджеті на кінець 2024 року", – констатує Лєсовий.