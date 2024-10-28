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Долар по 43 гривні – у грудні? Прогнози для валютного ринку до кінця 2024 року
Скорочення попиту на валюту та активізація продавців на міжбанку дозволять курсу ще якийсь час протриматися нижче за 42 грн/дол.
Валютний ринок продовжує рухатися у тому фарватері, який встановився з початку жовтня. У період з 21 по 25 жовтня готівковий курс, як і тижнем раніше, перебував у діапазоні від 41 до 41,5 грн/дол. Офіційний курс при цьому був затиснутий у ще вужчому коридорі в межах 41,2-41,3 грн/дол.
До кінця жовтня та на початку листопада на ринку не варто очікувати драматичних змін. Скорочення попиту валюту разом із збільшенням її пропозиції дозволить утримувати курс у поточних рамах.
Купують менше, а продають – більше
Стабілізація попиту валюту загалом визначає настрій та рух ринку.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Наприклад, протягом 14-18 жовтня чиста купівля валюти населенням знизилася до 289 млн дол. проти 297 млн дол., які скупили українці 7-11 жовтня. Усього за три тижні жовтня фізособи придбали близько 800 млн дол.
Втім, інфляційний тиск все одно залишається тим чинником, який підігріває інтерес українців до валюти як до захисного інструменту.
Негативне сальдо торгів на міжбанківському ринку також скорочується. Нагадаємо, що в першій половині жовтня розрив між попитом та пропозицією знаходився в межах 50-60 млн дол. на добу з перевагою на користь покупців (імпортерів). У другій половині місяця сальдо на міжбанку зменшилось до "мінус" 45 млн дол. на добу.
Втім, інтервенції Національного банку не зменшились радикально. Принаймні поки що. Сумарно з 1 по 25 жовтня НБУ продав на міжбанку понад 2,9 млрд дол., у тому числі за тиждень із 21 по 25 жовтня – 708 млн дол.
"Якщо така динаміка збережеться до кінця місяця, за підсумками жовтня інтервенції можуть перевищити вересневий показник (3,2 млрд дол.)", – уточнює Григорій Кукуруза.
Результати валютних інтервенцій НБУ
|Період
|Обсяг інтервенцій (продаж валюти), млн дол.
|30.09-04.10.24
|721,15
|07.10-11.10.24
|877,38
|14.10-18.10.24
|675,18
|21.10-25.10.24
|707,90
Дані НБУ
Транш від МВФ та повернення девальвації
Обстановка на валютному ринку найближчі кілька тижнів буде без особливих змін.
На додаток до цього ринок отримав позитивну новину у вигляді рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) виділити Україні новий транш у розмірі 1,1 млрд дол. Фізично ці гроші надійшли до державного бюджету 23 жовтня.
"До кінця року має надійти ще 14 млрд дол. від партнерів, що залежатиме від проходження та виконання структурних маяків та зобов'язань. Втім партнери не поспішають, НБУ стримує курс і закриває дефіцит платіжного балансу валютними резервами. Крім того, попит населення на валюту підтверджує збереження високих девальваційних очікувань", – каже Андрій Шевчишин.
Також МВФ опублікував оновлену версію меморандуму, який містить ключові макропрогнози для української економіки. Зокрема, фонд очікує, що зростання реального ВВП України складе 3% у 2024 році та 2,5-3,5% у 2025 році.
Зростання резервів буде досягнуто за рахунок збільшення обсягів міжнародного фінансування до 36,1 млрд дол. у 2024 році (раніше очікувалося 32,7 млрд дол.) та до 35,7 млрд дол. у 2025 році (попередній прогноз – 21 млрд дол.).
Тож валютний ринок хоч і врівноважений, а курс залишається в межах 41-42 грн/дол., вже у другій половині листопада та у грудні очікується черговий виток ослаблення гривні.