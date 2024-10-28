Доллар по 43 гривны – в декабре? Прогнозы для валютного рынка до конца 2024 года

Сокращение спроса на валюту и активизация продавцов на межбанке позволят курсу еще какое-то время продержаться ниже 42 грн/долл.

Валютный рынок продолжает двигаться в том фарватере, который установился с начала октября. В период с 21 по 25 октября наличный курс, как и неделей ранее, находился в диапазоне от 41 до 41,5 грн/долл. Официальный курс при этом был зажат в еще более узком коридоре в пределах 41,2-41,3 грн/долл.

До конца октября и в начале ноября на рынке не стоит ожидать драматических изменений. Сокращение спроса на валюту вместе с увеличением ее предложения позволит удерживать курс в текущих рамах.

Покупают меньше, а продают – больше

Стабилизация спроса на валюту в целом определяет настроение рынка.

Например, в течение 14-18 октября чистая покупка валюты населением снизилась до 289 млн долл. против 297 млн долл., которые скупили украинцы 7-11 октября. Всего за три недели октября физлица приобрели порядка 800 млн долл.

Впрочем, инфляционное давление все равно остается тем фактором, который подогревает интерес украинцев к валюте как к защитному инструменту.

Например, 22 октября среднедневной чистый спрос населения на наличную валюту вырос на 20% до 57 млн долл., а на безналичную валюту – на 56,6% до 7,5 млн долл. И это всего лишь за один день. Если такая тенденция с покупкой будет сохраняться, мы получим рекордный чистый спрос населения на уровне более 1,7 млрд долл. (за месяц – ред.). Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Отрицательное сальдо торгов на межбанковском рынке тоже сокращается. Напомним, что в первой половине октября разрыв между спросом и предложением находился в пределах 50-60 млн долл. в сутки с перевесом в пользу покупателей (импортеров). Во второй половине месяца сальдо на межбанке уменьшилось до "минус" 45 млн долл. в сутки.

Это произошло на фоне роста предложения валюты до 255 млн долл. в сутки по сравнению с 231 млн долл. в сутки в течение первой половины октября, тогда как спрос за этот период оставался на стабильном уровне – 302 млн долл. в сутки. Такое улучшение привело к сокращению интервенций. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Впрочем, интервенции Национального банка не уменьшились радикально. По крайней мере пока что. Суммарно с 1 по 25 октября НБУ продал на межбанке более 2,9 млрд долл. , в том числе за неделю с 21 по 25 октября – 708 млн долл.

"Если такая динамика продолжится до конца месяца, по итогам октября интервенции могут превысить сентябрьский показатель (3,2 млрд долл.)", – уточняет Григорий Кукуруза.

Результаты валютных интервенций НБУ

Период Объем интервенций (продажа валюты), млн долл. 30.09-04.10.24 721,15 07.10-11.10.24 877,38 14.10-18.10.24 675,18 21.10-25.10.24 707,90

Данные НБУ

Транш от МВФ и возвращение девальвации

Обстановка на валютном рынке в ближайшие несколько недель будет без особых изменений.

Межбанк подпитывается выручкой экспортеров, население умерило свои аппетиты и не разгоняет ажиотажный спрос на валюту, а НБУ имеет достаточно золотовалютных резервов для того, чтобы в случае необходимости этот спрос погасить.

Вдобавок к этому рынок получил положительную новость в виде решения Международного валютного фонда (МВФ) выделить Украине новый транш в размере 1,1 млрд долл. Физически эти деньги поступили в государственный бюджет 23 октября.

"До конца года должно поступить еще 14 млрд долл. от партнеров, что будет зависеть от прохождения и выполнения структурных маяков и обязательств. Пока партнеры не спешат, НБУ сдерживает курс и закрывает дефицит платежного баланса валютными резервами. Кроме того, спрос населения на валюту подтверждает сохранение высоких девальвационных ожиданий", – говорит Андрей Шевчишин.

Также МВФ опубликовал обновленную версию меморандума, в котором содержатся ключевые макропрогнозы для украинской экономики. В частности, фонд ожидает, что рост реального ВВП Украины составит 3% в 2024 году и 2,5-3,5% в 2025 году.

МВФ прогнозирует увеличение резервов НБУ к концу 2024 года до 42,6 млрд долл., а в 2024 году – до 44,9 млрд долл.

Рост резервов будет достигнут за счет увеличения объемов международного финансирования до 36,1 млрд долл. в 2024 году (ранее ожидалось 32,7 млрд долл.) и до 35,7 млрд долл. в 2025 году (предыдущий прогноз – 21 млрд долл.).

Так что валютный рынок хоть и уравновешен, а курс остается в рамках 41-42 грн/долл., но уже во второй половине ноября и в декабре можно ожидать очередной виток ослабления гривны.