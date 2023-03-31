Курс доллара к основным валютам падает второй квартал подряд: что происходит

Индекс доллара США по отношению к основным валютам за первый квартал 2023 года снизился на 1,2%, продолжив падение после снижения на 7,7% в четвертом квартале 2022 года.

Об этом 31 марта сообщило агентство Reuters.

Доллар теряет в цене также в связи с концентрацией внимания на банковском секторе США в марте, что привело к тому, что американские рынки процентных ставок резко изменили прогноз.

В первом квартале 2023 года самой эффективной валютой стал фунт стерлинга с приростом примерно на 2,5%. В то же время, за день, 31 марта, валюта упала на 0,2% до 1,2363 доллара США, но все еще ждет еженедельного и месячного роста.

В этот же день доллар поднялся на 0,36% к иене до 133,17 иены, что произошло после четырех недель понижения.

Евро было на уровне 1,0883 доллара США, снизившись на 0,2% за день, но европейская валюта сохранила еженедельный рост на 1,1%, что является максимальным показателем за 11 недель, а также ежемесячный и квартальный рост.

Кроме того, в пятницу новозеландский доллар стоил 0,6250 доллара США, а австралийский – 0,6675 доллара США. Это примерно на 2% меньше за квартала.

Аналитики отмечают, что, несмотря на однодневное улучшение позиций доллара, американская валюта в целом дешевеет второй квартал подряд и, вероятно, такая тенденция будет сохранена.

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