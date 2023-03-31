Эхо мирового банковского кризиса. Что стало его причиной и как он ударил по сырьевым рынкам

Уходящий март стал для мировой банковской системы действительно проблемным. В начале месяца обанкротились два американских банка: Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Кроме того, с начала текущего года упала почти на 80% стоимость акций американского First Republic Bank, несмотря на организованную крупнейшими банками США масштабную кампанию по спасению этого учреждения.

Во второй половине марта банкопад меняет географию и опрокидывается в Европу, а конкретнее – на второй по размеру банк Швейцарии Credit Suisse. Хотя местный центробанк, казалось бы, сделал все для спасения учреждения, предоставив ему кредитную линию на $54 млрд. Похожая перспектива нависла и над крупнейшим в Германии Deutsche Bank.

История 2007-2008 годов повторяется. Хотя может быть и похуже

Основным толчком для кризиса стали инфляционные и психологические факторы. Борясь с инфляцией, вызванной еще коронакризисом, центробанки разных стран начали повышать учетные ставки. К примеру, по итогам двухдневного заседания 21-22 марта ФРС США повысила ставку на 25 б. п. (с 4,5-4,75% до 4,75-5% годовых). До этого – с 1 февраля – ставка также выросла на 25 б. п. (с 4,25-4,5% до 4,5-4,75%).

Последнее привело к удешевлению государственных облигаций (аналог украинских ОВГЗ), в которые банки нередко вкладывали средства, привлеченные у клиентов. Когда падение стоимости ценных бумаг стало слишком очевидным, банки начали немедленно и по дешевке от них избавляться, что повлекло за собой масштабные убытки. К примеру, упомянутый SVB, покупая в свое время облигации за размещенные в нем излишки средств стартапов, потерял таким образом ориентировочно $1,8 млрд. Именно на этом этапе и подключился психологический фактор.

Яркий пример: после новостей об убытках клиенты SVB попытались снять со своих текущих счетов $42 млрд. Убегают и инвесторы. Таким образом, этот кризис, начавшийся с SVB, свидетельствует о неудачной политике банков, которые не стимулировали клиентов размещать средства именно на срочных счетах без возможности забрать их в любой момент. Примечательно, что паника клиентов оказалась чрезвычайно устойчивой к успокаивающим мерам со стороны государственных органов и регуляторов. К примеру, шаги швейцарского центробанка для спасения Credit Suisse с его давними проблемами не убедили клиентов в устойчивости учреждения вообще. То же касается и американских клиентов проблемных банков, которым государство предоставило гарантии сбережения средств.

Для многих эта волна банкротств сразу напомнила банкопад 2007-2008 годов. Вот только этот кризис в определенном смысле намного страшнее. Прошлый был спровоцирован кризисом на рынке ипотечного кредитования, когда банки раздавали клиентам слишком рисковые кредиты. Этот же кризис – удешевлением надежных и гарантированных государствами инструментов – гособлигаций из-за повышения центробанками ставок, вынужденными выбирать между инфляцией и негативными последствиями для финансовой системы.

Впрочем, на упомянутый SVB уже нашелся покупатель. Несколько дней назад стало известно, что депозиты и кредиты обанкротившегося банка приобретет банковская холдинговая компания First Citizens BancShares Inc. Credit Suisse. Однако кризис в банковской системе уже вышел далеко за ее пределы, стряхнув другие рынки.

Цены на нефть не выдержали давления банкопада

Крах американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank отразился и на сырьевых рынках. 13 марта цены на майские фьючерсы эталонной марки Brent снизились на 4,59% – до $78,93 за баррель, а фьючерсы WTI с поставками в апреле подешевели на 4,97%, торгуясь по $72,87 за баррель. Это привело к снижению котировок на бензин и дизтопливо в Европе и спровоцировало падение цен на топливо в Украине.

К тому же коалиция крупнейших стран-экспортеров нефти ОПЕК+ до сих пор не проявила никакой обеспокоенности этим нисходящим трендом. Последние заявления со стороны официальных лиц лидирующей в ОПЕК Саудовской Аравии свидетельствуют о том, что блок будет придерживаться стратегии, озвученной в феврале и поддерживающей стабильные поставки нефти на мировой рынок на протяжении всего 2023 года. Судя по всему, крупнейшие добытчики как в ОПЕК+, так и в других странах ожидают роста цен до уровня выше $100 за баррель из-за постепенного восстановления спроса в Китае.

Ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Белявский в комментарии delo.ua говорит, что резкое падение цен на нефть было связано с тем, что американские банки оказывали крупным нефтедобывающим компаниям услуги по хеджированию рисков, то есть страховали нефтедобывателей от значительных колебаний на товарных рынках.

"Почему упала цена на нефть? Потому что банки, предоставлявшие нефтедобывающим компаниям услуги по хеджированию рисков фьючерсных контрактов, лопнули. Нефтедобытчики оказались незащищенными от колебаний на сырьевых рынках. Им нужно будет несколько недель, чтобы перестраховаться в других финучреждениях"., цена на нефть начнет восстанавливаться", – считает Белявский.

Эксперт отмечает. что уже 28 марта цена на нефть вернулась к значению $78 за баррель. А к концу первой декады апреля цена восстановится до уровня, предшествовавшего банкопаду.

Кроме этого, Белявский говорит, что вместе с падением цен упали в стоимости и ценные бумаги добывающих компаний, что повлекло за собой перераспределение собственности на рынке. Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway 23 и 27 марта купила 3,7 млн акций американской нефтедобывающей компании Occidental Petroleum, увеличив свою долю в ней до 23,6%.

Железная руда и сталь пока держатся

Вместе с этим аналитик ресурса ГМК-центр Андрей Тарасенко говорит, что фактор банкопада в США в перспективе может повлечь за собой более долгосрочные последствия на рынке металла в странах Евросоюза. Пока цены на сталь никак не отреагировали на потрясения в финансовом секторе, поскольку запасы стали в ЕС существенно сократились в сентябре 2022-январе 2023 года и сейчас там есть определенный дефицит поставок. Впрочем, поскольку кризис в ЕС затронул системные банки, кризис в финансовом секторе может сказаться на объемах кредитования и потребления металлоемкой продукции.

"Момент разворота цен мы прогнозируем на май-июнь. Тогда цены могут упасть где-то на 10%. Дальше все будет зависеть с сентября, когда активность на рынке растет. И если экономика затормозит, мы можем столкнуться с той глубиной падения рынка, что была осенью 2022 года", – говорит Тарасенко.

Финансовый аналитик Виталий Шапран в комментарии delo.ua говорит, что события в финансовом секторе – это, скорее, сбой в системе, вызванный недостатками управления банками и стечением обстоятельств. Причем этот сбой был не только в США, но и в Европе, если упомянуть события с Credit Suisse.

"Конечно, этот сбой повлиял на товарные рынки, но повлиял по-разному. Большой пул инвесторов оказался в поиске "тихой гавани", поэтому мы наблюдали, как начало дорожать золото, которое вплотную приблизилось к отметке в $2 тыс/тр.ун. Кризис С SVB наглядно показала рынку, что быстрое повышение уровня ставок центральными банками имеет свою цену и может быть опасным процессом", – подчеркнул Шапран.

Такая ситуация привела к тому, что сразу несколько крупных инвестиционных банков США поставили под вопрос тот факт, что ФРС может продолжить повышать ставку ранее анонсированными темпами. Выросли и риски рецессии, это охладило рынок нефти: например, Brent упала в цене с $82 до $73 в период с 10 по 15 марта. В то же время, что в отличие от нефти цены на железную руду растут с декабря 2022 года, ожидая восстановления экономики КНР после очередной вирусной паузы. Поэтому сбой в работе банков на рынок металла в мире пока существенно не повлиял.

"Думаю, даже наоборот: вероятность того, что ФРС в дальнейшем не будет повышать уровень ставок, подталкивает рынок ЖРС (железно-рудное сырье – ред.) и стального проката вверх через механизм влияния на спрос на сталь строительной отрасли и ипотеки с более устоявшимися ставками. Впрочем, на цену на ЗРС, уже превысившую $126 за тонну, больше влияют ожидания от экономики КНР, чем состояние банковской системы США и ЕС", – отмечает Шапран.