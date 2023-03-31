Курс долара до основних валют падає другий квартал поспіль: що відбувається

Індекс долара США до основних валют за перший квартал 2023 року знизився на 1,2%, продовживши падіння після зниження на 7,7% у четвертому кварталі 2022 року.

Про це 31 березня повідомило агентство Reuters.

Долар втрачає в ціні також у зв'язку з концентрацію уваги на банківському секторі США в березні, що призвело до того, що американські ринки процентних ставок різко змінили прогноз.

У першому кварталі 2023 року найефективнішою валютою став фунт стерлінга з приростом приблизно на 2,5%. Водночас за день, 31 березня, валюта впала на 0,2% до 1,2363 долара США, але все ще чекає щотижневого та місячного зростання.

Цього ж дня долар піднявся на 0,36% (до 133,17) до ієни , що відбулося після чотирьох тижнів зниження.

Євро було на рівні 1,0883 долара США, знизившись на 0,2% за день, але європейська валюта зберегла щотижневе зростання на 1,1%, що є максимальним показником за 11 тижнів, а також щомісячне та квартальне зростання.

Крім того, у п'ятницю новозеландський долар коштував 0,6250 долара США, а австралійський - 0,6675 долара США. Це приблизно на 2% менше за квартал.

Аналітики зазначають, що незважаючи на одноденне покращення позицій долара, американська валюта загалом дешевшає другий квартал поспіль і, ймовірно, така тенденція буде збережена.

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