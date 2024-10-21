Девальвація вище 42 гривень відкладається. Що впливатиме на валютний ринок у найближчі тижні?

До кінця жовтня на валютному ринку збережеться спокій і курс залишиться близько 41 грн/дол. Це заслуга експортерів, які генерують валютну виручку, та НБУ, який гасить попит інтервенціями.

Протягом першої половини жовтня на валютному ринку встановилося затишшя: курс тримався у вузькому діапазоні від 41 до 41,5 грн/дол. Ситуація збігається з прогнозами експертів, які заявляли, що в жовтні курс навряд чи вийде за межі 42 грн/дол.

Стійкість ринку підтримує Національний банк, який допускає сплесків попиту валюту. Крім того, зниженню тиску на курс сприяє сезонне зростання агроекспорту та очікування нового траншу від МВФ.

Поки що без різких рухів

Як розповів у коментарі delo економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза , обстановка і на готівковому ринку, і на міжбанківському загалом спокійна.

Втім попит населення валюту залишається досить високим. У жовтні чиста купівля готівкової валюти фізособами становить 280-300 млн дол. на тиждень. Хоча це не набагато більше, ніж у вересні, протягом якого українці скупили готівкову валюту на 1,1 млрд дол., що еквівалентно 250-270 млн дол. на тиждень.

Так чи інакше до ослаблення гривні це не призводить. Головним чином тому, що основним індикатором для курсу виступає міжбанк. А там все більш-менш передбачувано і під контролем НБУ.

Розрив між попитом та пропозицією (сальдо торгів імпортерів та експортерів) перебуває на прийнятному рівні і становить 50-60 млн дол. на добу. При цьому обсяг пропозиції у жовтні порівняно із серпнем-вереснем зріс приблизно на 15% до 240 млн дол. на добу, а попит, навпаки, скоротився на 10% до 270-275 млн дол. на добу.

Крім того, НБУ залишається активним гравцем ринку та зберігає щедрі інтервенції для вирівнювання балансу на міжбанку. Зокрема, у період з 30 вересня до 4 жовтня Нацбанк продав на безготівковому ринку 721 млн дол., з 7 по 11 жовтня – 877 млн дол., а з 14 по 18 жовтня – 675 млн дол.

Вереснева тенденція покриття дефіциту за рахунок інтервенцій для підтримки стабільного курсу продовжилась і у жовтні Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Загальний обсяг інтервенцій НБУ на міжбанку з початку 2024 року перевищив 25,6 млрд. дол.

Експортери підтримують гривню

Прогноз на другу половину жовтня залишається незмінним: на ринку збережеться спокій, а курс залишиться в межах 41-42 грн/дол. Причому він більшою мірою тяжітиме до нижньої, а не до верхньої межі цього діапазону.

Коридор валютних змін протягом 21-27 жовтня становитиме 41,1-41,5 грн/дол. на міжбанку та 41,2-41,7 грн/дол. на готівковому ринку. Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,3-0,5 грн, а середні тижневі курсові відхилення – до 2% початкового курсу тижня. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Серед факторів, які впливатимуть на курс у найближчі тижні:

експорт сільськогосподарської продукції, який підживлює міжбанк валютною виручкою; підвищення нормативу обов'язкового резервування банків на 5 в. п. та збільшення до 60% частки обов'язкових резервів, яку банки можуть покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.



"У жовтні експорт сезонно зросте на 9,6% порівняно з вереснем, тоді як імпорт зросте меншою мірою – на 1,2%. Така динаміка знизить тиск на валютний ринок. Підвищення нормативів обов'язкового резервування призведе до зменшення попиту банків на валюту та збільшенню їхніх вкладень у гривневі інструменти", – пояснює Григорій Кукуруза.

Додатковим позитивом для курсу стануть надходження міжнародного фінансування після перерви у вересні та у першій половині жовтня. Є всі шанси, що вже до кінця жовтня Україна отримає новий транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд дол. А у листопаді може бути наданий пакет фінансування за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,4-4,5 млрд дол.

"І все-таки, у майбутньому все ж таки слід очікувати поступове наближення курсу до позначки 42 грн/дол. Але це справа не одного тижня", – вважає Тарас Лєсовий.