Валютный шторм откладывается. Что будет влиять на курс гривны в ноябре?

Курс постепенно приближается к новой психологической отметке в 42 грн/долл. Но закрепится он выше этого уровня к концу месяца или даже в декабре.

Уже около полутора месяцев валютный курс на наличном рынке движется в достаточно узком диапазоне, нижняя граница которого находится вблизи 41 грн/долл., а верхняя достигает 41,5-41,6 грн/долл. Официальный курс тоже достаточно стабилен, при этом он на 20-30 коп. ниже наличного.

По прогнозам экспертов, ноябрь не принесет рынку особых изменений. Национальный банк, как и раньше, продолжит сдерживать существенные колебания. Но при этом не исключено, что уже к концу месяца верхняя граница курса переместится к отметке 42 грн/долл.

Официальны курс гривны к доллару

Данные НБУ

Распродажа резервов НБУ продолжается

Удержание валютного курса в текущих рамках можно считать позитивом. НБУ после летнего всплеска девальвации, когда курс вплотную приблизился к 42 грн/долл., смог утихомирить спрос на рынке и добиться его равновесия.

Тем не менее, итоги октября показали, что достичь такого результата удалось ценой больших усилий и существенных интервенций НБУ.

Стоит начать с того, что после сокращения спроса на валюту со стороны населения в августе-сентябре, активная покупка валюты в октябре возобновилась.

Украинцы прибрели 2,6 млрд долл. наличными и 0,4 млрд долл. в безналичной форме. А отрицательное сальдо операций физлиц по покупке/продаже иностранной валюты в октябре составило 1,4 млрд долл., это наибольшее значение за последний год.

Операции физических лиц с иностранной валютой

Данные НБУ

Как уточняет бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, за 10 месяцев 2024 года украинцы скупили 9,6 млрд долл. Это означает, что в 2024 году население выкупило в свои валютные сбережения свыше 33% внешнего финансирования, которое получила Украина.

На успокоение межбанковского рынка в течение октября Нацбанк потратил посредством интервенций более 3,4 млрд долл. Это чуть меньше, чем в декабре 2023 года, который стал одним из пиковых месяцев по распродаже международных резервов НБУ.

Всего за июль-сентябрь 2024 года расходы НБУ на поддержку валютного рынка составили 9,2 млрд долл. В то же время, за период с 1 января по 24 октября по сравнению с аналогичным периодом 2023 года экспорт товаров из Украины вырос на 50,2%, а импорт товаров в Украину – на 5,9%. То есть на фоне существенного улучшения показателей внешней торговли НБУ растрачивает резервы. Богдан Данилишин экс-глава Совета НБУ

Новый курсовой ориентир – к Новому году

И все же, серьезных угроз для курсовой стабильности в течение ноября не предвидится.

Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что НБУ 31 октября принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне 13%. Она останется неизменной как минимум до весны 2025 года.

Таким образом Нацбанк стремится не только замедлить темпы инфляции, которая по итогам 2024 года достигнет 10% (в июле НБУ прогнозировал 8,5%), но и снять давление с валютного рынка.

Нацбанк сохранит в действии стратегию сдерживания курса от влияния инфляции. Именно поэтому все курсовые изменения будут происходить по протоколу режима управляемой гибкости: частые, но несущественные изменения, причем, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Вместе с тем, НБУ вряд ли сократит объем интервенций, поскольку в противном случае движение курса может выйти из-под контроля. Впрочем, денег в резервах Нацбанка пока достаточно. И хотя за сентябрь объем резервов сократился приблизительно на 8% до 38,9 млрд долл. , в течение октября Украина получила новую порцию международного финансирования, что дало НБУ возможность пополнить запасы.

В частности, МВФ выделил новый транш в размере $1,1 млрд, а Канада предоставила льготное финансирование на 300 млн долл. В общей сложности, до конца года Украина рассчитывает получить еще 15 млрд долл. Благодаря этому НБУ намерен завершить 2024-й с резервами в сумме 43,6 млрд долл.

Но уже ближе к декабрю валютный рынок может достичь нового максимума. По мнению Тараса Лесового, в конце ноября на 75-80% будет окончательно сформирован итоговый курс года.

"Курсы будет постепенно двигаться вверх, а конечной остановкой этого движения может стать отметка в 42-42,1 грн/долл. То есть курс, который заложен в госбюджете на конец 2024 года", – констатирует Лесовой.