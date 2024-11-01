В октябре Украина получила от партнеров $1,4 млрд льготного финансирования

В октябре 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 1,4 млрд. долларов США в рамках льготного внешнего финансирования. В частности, Украина получила 1,1 млрд. долларов от Международного валютного фонда (МВФ) и 300 млн. долларов от Канады.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Денежные средства от МВФ поступили после успешного пятого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF), в рамках которого Украина выполнила все структурные условия, предусмотренные для этого этапа, а также досрочно выполнила еще два дополнительных обязательства.

Финансирование от Канады в размере почти 300 млн долларов было предоставлено согласно четвертому дополнительному соглашению с правительством Канады. Кредит выдан на льготных условиях: на 10 лет под 1,5% годовых с льготным периодом на 4,5 года.

"Международная поддержка — весомый вклад в поддержку финансовой стабильности страны в условиях военного положения. Привлеченные средства направляются на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета", — говорится в сообщении.

Всего в 2024 году Украина получила 25,9 млрд. долларов США внешнего финансирования, из которых 6,6 млрд. долларов — это гранты.

С начала полномасштабного вторжения общая сумма международной помощи превысила 99,4 млрд. долларов США.

Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового траст-фонда для поддержки Украины. Общий объем фонда составит не менее 10 миллиардов долларов, причем главными донорами выступят США и несколько других стран.

Также добавим, Европейский Совет согласовал предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 35 миллиардов евро, а также новый механизм, который поможет Украине в погашении кредитов, предоставленных ЕС и партнерами по G7.