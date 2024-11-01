У жовтні Україна отримала від партнерів $1,4 млрд пільгового фінансування

У жовтні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 1,4 млрд доларів США в межах пільгового зовнішнього фінансування. Зокрема, Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і 300 млн доларів від Канади.

Про це повідомили в пресслужбі Мінфіну.

Кошти від МВФ надійшли після успішного п'ятого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), в межах якого Україна виконала всі структурні умови, передбачені для цього етапу, а також достроково виконала ще два додаткові зобов’язання.

Фінансування від Канади у розмірі майже 300 млн доларів було надане згідно з четвертою додатковою угодою з урядом Канади. Кредит виданий на пільгових умовах: на 10 років під 1,5% річних з пільговим періодом на 4,5 роки.

"Міжнародна підтримка є вагомим внеском у підтримку фінансової стабільності країни в умовах воєнного стану. Залучені кошти спрямовуються на фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків держбюджету", - йдеться в повідомленні.

Загалом у 2024 році Україна отримала 25,9 млрд доларів США зовнішнього фінансування, з яких 6,6 млрд доларів — це гранти.

Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума міжнародної допомоги перевищила 99,4 млрд доларів США.

Додамо, Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для підтримки України. Загальний обсяг фонду складе щонайменше 10 мільярдів доларів, причому головними донорами виступлять США та кілька інших країн.

Також додамо, Європейська Рада погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро, а також новий механізм, який допоможе Україні у погашенні кредитів, наданих ЄС та партнерами з G7.