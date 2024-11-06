В октябре международные резервы Украины уменьшились на $2,3 млрд: что повлияло

По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составили $36,58 млрд, что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Сокращение резервов обусловлено преимущественно валютными интервенциями НБУ для поддержания стабильности гривны и выплатами по внешнему долгу.

Однако НБУ уверен, что объем резервов остается достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка, а по итогам декабря, с учетом обещанной международной поддержки, резервы могут вырасти до $43,6 млрд.

Факторы влияния на резервы в октябре 2024 года

Интервенция НБУ на валютном рынке. Национальный банкпродал на рынке $3,43 млрд для удовлетворения спроса на валюту и сглаживания курсовых колебаний, выкупив всего $2 млн. В результате чистая продажа валюты составила $3,43 млрд.

Эти интервенции помогли смягчить давление на курс гривны, вызванное структурным дефицитом валюты на рынке.

Поступления и выплаты по государственному долгу. Правительство получило $1,99 млрд на валютные счета, из которых: $1,11 млрд поступило от Международного валютного фонда, $569 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), $289,5 млн — от правительства Канады, $21,6 млн как грант от правительства Сербии.

В то же время Украина осуществила выплаты по внешнему долгу на сумму $943,4 млн, в том числе: $710 млн пошло на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $186 млн — на погашение обязательств перед Всемирным банком, $21,6 млн — на выплаты Европейскому инвестиционному банку, $11,6 млн — на обслуживание долга перед ЕС, $14,2 млн — на другие международные обязательства.

Дополнительно $87,9 млн было выплачено Международному валютному фонду.

Переоценка денежных инструментов. В октябре резервы дополнительно увеличились на $143,8 млн в результате переоценки активов из-за изменения курсов валют и рыночной стоимости финансовых инструментов.

Снижение резервов временное, и НБУ ожидает, что к концу года их объем вырастет до $43,6 млрд благодаря новым траншам от международных партнеров. Уровень резервов сейчас покрывает примерно 4,6 месяца импорта, что обеспечивает устойчивость валютного рынка и способность Украины выполнять внешние обязательства.

Национальный банк регулярно публикует данные о международных резервах: предварительные результаты выходят на седьмой день месяца, следующего за отчетным, а уточненные данные — не позднее 21 дня месяца.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 38 миллиардов 898 миллионов долларов США. При этом 1 сентября 2024 г. они составляли 42,33 млрд дол. США, что на 13,7% больше по сравнению с июлем.