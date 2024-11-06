У жовтні міжнародні резерви України зменшилися на $2,3 млрд: що вплинуло

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $36,58 млрд ($2,32 млрд), що на 6% менше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Скорочення резервів спричинене переважно валютними інтервенціями НБУ для підтримки стабільності гривні та виплатами за зовнішнім боргом.

Проте НБУ впевнений, що обсяг резервів залишається достатнім для збереження стійкості валютного ринку, а за підсумками грудня, з урахуванням обіцяної міжнародної підтримки, резерви можуть зрости до $43,6 млрд.

Фактори впливу на резерви у жовтні 2024 року

Інтервенції НБУ на валютному ринку. Національний банк продав на ринку $3,43 млрд для задоволення попиту на валюту та згладжування курсових коливань, викупивши лише $2 млн. У результаті чистий продаж валюти склав $3,43 млрд.

Ці інтервенції допомогли пом’якшити тиск на курс гривні, викликаний структурним дефіцитом валюти на ринку.

Надходження і виплати за державним боргом. Уряд отримав $1,99 млрд на валютні рахунки, з яких: $1,11 млрд надійшло від Міжнародного валютного фонду, $569 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), $289,5 млн — від уряду Канади, $21,6 млн — як грант від уряду Сербії.

Водночас, Україна здійснила виплати за зовнішнім боргом на суму $943,4 млн, зокрема: $710 млн пішло на обслуговування та погашення валютних ОВДП, $186 млн — на погашення зобов'язань перед Світовим банком, $21,6 млн — на виплати Європейському інвестиційному банку, $11,6 млн — на обслуговування боргу перед ЄС, $14,2 млн — на інші міжнародні зобов’язання.

Додатково $87,9 млн було виплачено Міжнародному валютному фонду.

Переоцінка фінансових інструментів. У жовтні резерви додатково збільшилися на $143,8 млн внаслідок переоцінки активів через зміну курсів валют і ринкової вартості фінансових інструментів.

Зниження резервів є тимчасовим, і НБУ очікує, що до кінця року їх обсяг зросте до $43,6 млрд завдяки новим траншам від міжнародних партнерів. Рівень резервів наразі покриває приблизно 4,6 місяця імпорту, що забезпечує стійкість валютного ринку й здатність України виконувати зовнішні зобов'язання.

Національний банк регулярно публікує дані про міжнародні резерви: попередні результати виходять на сьомий день місяця, що слідує за звітним, а уточнені дані — не пізніше 21-го дня місяця.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 мільярдів 898 мільйонів доларів США. При цьому 1 вересня 2024 року вони становили 42,33 млрд дол. США, що на 13,7% більше порівняно з липнем.