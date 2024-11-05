Бізнес оцінив інвестклімат в Україні: лише 9% вважають його сприятливим

Незважаючи на складну ситуацію в країні, оцінки інвестклімату демонструють невелике покращення. Попри війну 70% компаній планують продовжувати інвестувати в Україну.

Про це свідчать результати нової хвилі дослідження інвестклімату в Україні, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

Оцінка інвестиційного клімату

Зазначається, що інтегральний показник індексу у 2024 році дещо зріс – до 2,49 балів з 5-ти можливих (2,44 балів у 2023 році). Загальна оцінка цього показника у 2023-2024 роках співставна з оцінками інвестклімату у "ковідному" 2020 році.

За даними опитування, з 84% минулого року до поточних 79% знизилась кількість керівників бізнесу, що вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим. Серед них вкрай несприятливим його вважають 20%.

"Варто зазначити, що частка таких респондентів послідовно зменшується з 2022 року – з 53% до поточних 20%. Нейтрально поточний інвестклімат оцінюють 12% топменеджерів (7% минулого року), а 9% вважають його сприятливим", - підкреслюють в ЄБА.

Натомість оцінка динаміки інвестклімату лишається незмінною, порівняно з минулим роком. Майже половина респондентів, а саме 49% вважають, що інвестиційний клімат погіршився, 39% не бачать суттєвих змін, і 12% вважають, що інвестклімат поліпшився.

Також з минулорічних 57% до поточних 70% зросла кількість компаній, що вже присутні на ринку та мають плани продовжувати інвестиції попри війну. Водночас тільки 17% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходи в Україну (32% у 2023 році, 17% – у другій половині 2022 року).

Повідомляється, що у наступні пів року 49% керівників компаній очікують подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні, 33% не очікують змін, а 18% сподіваються на покращення. Схожою є оцінка динаміки ситуації у наступні пів року у власній галузі: 44% очікують погіршення, 43% вважають, що ситуація не зміниться, а 13% – що поліпшиться.

Ключові негативні та позитивні фактори

Як свідчать результати опитування, російська військова агресія продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, далі слідують корупція та слабка судова система, тіньова економіка, атаки на українську енергосистему.

До того ж, на думку 81% опитаних компаній, на інвестиційну привабливість України негативно впливає обмеження валютних операцій.

Серед факторів позитивного впливу бізнес-лідери відзначають надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, скасування мит і квот на український експорт, "транспортний безвіз" з ЄС, диджиталізацію державних послуг та приєднання до об’єднаної енергосистеми ЄС.

Дещо більше половини, а саме 54% компаній зазнали збитків внаслідок бойових дій. Серед них 25% вже звернулись до правоохоронних органів, ще 11% мають такі плани. Також по 3% звернулись до національних та міжнародних судів.

Зауважимо, за даними НБУ, у жовтні 2024 року бізнес в Україні продовжив поступово поліпшувати оцінки ділової активності. На позитивні настрої бізнесу вплинули прогнози щодо міжнародної фінансової підтримки, зростання споживчого попиту, стабільність в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови.