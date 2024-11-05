Бизнес оценил инвестклимат в Украине: только 9% считают его благоприятным

Оценки инвестклимата демонстрируют небольшое улучшение. Несмотря на войну, 70% компаний планируют продолжать инвестировать в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования инвестклимата в Украине, проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

Оценка инвестиционного климата

Отмечается, что интегральный показатель индекса в 2024 году несколько вырос – до 2,49 балла из 5-ти возможных (2,44 балла в 2023 году). Общая оценка этого показателя в 2023-2024 годах сопоставима с оценками инвестклимата в "ковидном" 2020 году.

По данным опроса, с 84% в прошлом году до текущих 79% снизилось количество руководителей бизнеса, считающих инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. Среди них крайне неблагоприятным его считают 20%.

"Стоит отметить, что доля таких респондентов последовательно уменьшается с 2022 года — с 53% до текущих 20%. Нейтрально текущий инвестклимат оценивают 12% топ-менеджеров (7% в прошлом году), а 9% считают его благоприятным", — подчеркивают в ЕБА.

А оценка динамики инвестклимата остается неизменной по сравнению с прошлым годом. Почти половина респондентов, а именно 49% считают, что инвестиционный климат ухудшился, 39% не видят существенных изменений и 12% считают, что инвестклимат улучшился.

Также с прошлогодних 57% до текущих 70% возросло количество компаний, уже присутствующих на рынке и имеющих планы продолжать инвестиции на войну. В то же время только 17% считают, что новым инвесторам будут выгодны мероприятия в Украине (32% в 2023 году, 17% – во второй половине 2022 года).

Сообщается, что в следующие полгода 49% руководителей компаний ожидают дальнейшего ухудшения инвестиционного климата в Украине, 33% не ожидают изменений, а 18% надеются на улучшение. Похожа оценка динамики ситуации в следующие полгода в собственной отрасли: 44% ожидают ухудшения, 43% считают, что ситуация не изменится, а 13% – что улучшится.

Ключевые негативные и положительные факторы

Как свидетельствуют результаты опроса, российская военная агрессия продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, далее следует коррупция и слабая судебная система, теневая экономика, атаки на украинскую энергосистему.

К тому же, по мнению 81% опрошенных компаний, на инвестиционную привлекательность Украины оказывает негативное влияние ограничение валютных операций.

Среди факторов положительного влияния бизнес-лидеры отмечают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт, "транспортный безвиз" из ЕС, диджитализацию государственных услуг и присоединение к объединенной энергосистеме ЕС.

Несколько больше половины, а именно 54% компаний понесли убытки в результате боевых действий. Среди них 25% уже обратились в правоохранительные органы, еще 11% имеют такие планы. Также по 3% обратились в национальные и международные суды.

Заметим, по данным НБУ, в октябре 2024 г. бизнес в Украине продолжил постепенно улучшать оценки деловой активности. На позитивные настроения бизнеса повлияли прогнозы относительно международной финансовой поддержки, роста потребительского спроса, стабильности в энергетике, достаточного предложения товаров и благоприятных погодных условий.