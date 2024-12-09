Долар по 42,5 гривні та м’яка девальвація. Чого очікувати від валютного ринку під кінець 2024 року?

У грудні цілком можливі курсові сплески до 43 грн/дол. Але вище за цю межу НБУ гривню навряд чи відпустить.

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У листопаді долар на міжбанку подорожчав на 0,7% – з 41,28 до 41,595 грн. На готівковому ринку долар додав 30 коп. за місяць та сягнув позначки 41,90 грн. Листопад для валютного ринку України виявився девальваційним, підтвердивши традиційну історичну тенденцію. Нагадаю, що за останні 14 років (з 2010 року) лише 3 рази в листопаді фіксувалося послаблення долара, всі інші роки гривня девальвувала.

Між тим, тенденції валютного ринку та його настрої були змішаними. Поки міжбанк нарощував пропозицію та знижував попит на валюту, готівковий ринок навпаки нарощував попит, під який банки активно завозили готівкову валюту. Лише наприкінці місяця ситуація трохи стабілізувалася й населення почало продавати валюту.

Курсові підсумки листопада: попит все ще на максимумі

Якщо підбивати підсумки листопада, маємо наступні результати: середньоденний безготівковий попит на міжбанку зріс на 0,4% до 295,5 млн дол., пропозиція валюти зросла на 8,5% до 253,7 млн дол.

Таким чином, чисте негативне сальдо щоденних торгових операцій знизилось майже на третину до 41,8 млн дол. Таке покращення відбулося за рахунок посилення аграрного експорту, дещо знизився імпорт, у тому числі за рахунок ввезення пільгових енерготоварів. За оперативними даними Державної митної служби, у листопаді до держбюджету надійшло 51 млрд грн митних платежів, що на 3 млрд грн менше ніж за минулий місяць.

Частково попит перейшов на готівковий ринок внаслідок посилення регулювання p2p-переказів. Також частина пропозиції валюти вийшла на продаж від бізнесу, який закривав свої енергетичні потреби у зв'язку з блекаутами та в очікуванні підвищення податків.

Середньоденний готівковий попит населення у листопаді залишився без змін – 112,4 млн дол. , у той час як пропозиція впала на 0,9% до 56,5 млн дол. Таким чином, чисте негативне сальдо щоденних операцій населення з готівкою зросло до історичного максимуму 56,5 млн дол.

Українці під інфляційним тиском все більше спираються на валюту як на інструмент захисту заощаджень. Це, зокрема, підтверджує попит на валютні депозити та на валютні ОВДП.

Девальваційні очікування дещо пригальмували продаж валюти у першій половині листопада. Втім, ближче до кінця місяця українці активно продавали валюту у зв’язку зі зростаючими витратами на "чорну п’ятницю", енергетичні цілі та інші товари. У той же час, протягом листопада були суттєві погашення гривневих ОВДП, які дали можливість населенню не витрачати зайву валюту для поточних потреб.

Завдяки зміщенню балансу на ринку валютні інтервенції НБУ за листопад скоротились на 20% до 2,73 млрд дол. Крім того, надходження фінансування від партнерів у розмірі 6,67 млрд дол. дало НБУ можливість стримувати надлишкові коливання курсу.

Очікування на грудень: послаблення гривні продовжиться

Грудень в історичній ретроспективі – місяць зі змішаними тенденціями на валютному ринку.

Після візиту МВФ в Україну НБУ дозволив гривні дещо послабшати. Може здатися, що була досягнута відповідна домовленість між фондом та українською владою. Й тут все зрозуміло, бо кожна додаткова гривня девальвації – це додаткова гривня надходжень до держбюджету.

Зокрема, у грудні в Україну мають зайти 8,5 млрд дол. зовнішнього фінансування, а отже при девальвації маємо додаткові 8,5 млрд грн у бюджеті. Планові надходження з-за кордону на 2025 рік у обсязі 38 млрд дол. разом з доведенням долара до 45 гривень – це додаткові 133 млрд грн в бюджет лише через переоцінку курсу.

Інфляційні обставини вимагають переоцінки вартості долара, бо складається ситуація, при якій товари за кордоном коштують менше ніж ці товари в Україні, номіновані у доларах. А отже, формуються негативні обставини для українського бізнесу та позитивні для імпорту, що призводить до перекосів у платіжному балансі.

Поміж іншим, грудень – це місяць рекордних бюджетних виплат. Але всі кошти розпорядники не можуть реалізувати, отже частина буде заморожена, в тому числі у валюті. Частково ці "сливки", отримані від девальвації, та рекордні бюджетні видатки будуть компенсовані новими податковими зборами.

Енергетичні проблеми після чергових обстрілів інфраструктури формують додатковий тиск на економічну активність. Попит на валюту з боку населення також залишається рекордним, і ця тенденція швидше за все збережеться.

При виході з гарячої фази війни, Україна буде потребувати масштабних інвестицій для відновлення. Але залучити ці кошти неможливо без переходу до нормального валютного регулювання. Бо ніхто не дасть гроші, якщо не буде гарантій виводу інвестицій. Отже, в перспективі слід чекати зняття обмежень й значного відтоку капіталу. І чим дешевшою буде гривня, тим простіше пройде цей процес.

Відтак, НБУ продовжить м’яке послаблення курсу, згладжуючи коливання та зберігаючи контроль над ринком.