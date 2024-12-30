Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 42 грн

Офіційний курс долара, встановлений Нацбанком на 31 грудня, вперше в історії перетнув позначку 42 грн і становить 42,0390 грн/$.

Про це свідчать дані НБУ.

За 2024 рік девальвація гривні до долара становила 9,6%, а до євро – 3,9%

Разом з тим, курс євро на вівторок регулятор встановив на рівні 43,9266, що не є його максимальним значенням, яка становило 44,6860 грн за євро 15 липня.

Зазначимо, що у держбюджеті на 2025 Кабмін заклав середньорічний курс 45,0 грн за долар (у 2024 році середній курс був встановлений на рівні 40,8 грн/дол.).

Додамо, що у листопаді долар на міжбанку подорожчав на 0,7% – з 41,28 до 41,595 грн. На готівковому ринку долар додав 30 коп. за місяць та сягнув позначки 41,90 грн. Листопад для валютного ринку України виявився девальваційним, підтвердивши традиційну історичну тенденцію.

За останні 14 років (з 2010 року) лише 3 рази в листопаді фіксувалося послаблення долара, всі інші роки гривня девальвувала.

"Базовий сценарій на грудень – 42,5 грн/дол. як орієнтир з можливим тимчасовим досягненням позначки 43 грн. Якщо дивитись з точки зору ринкових реалій, модельна оцінка курсу – 45 грн/дол. Але в умовах "керованої гнучкості" та пильної уваги з боку ці моделі та правила, на жаль, не працюють", - розповідав Delo.ua фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.



