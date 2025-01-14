Стійкість валютного ринку: НБУ готовий реагувати на сезонне зростання попиту на валюту

У січні курс гривні до долара знижувався через сезонні чинники, але ослаблення було помірним, з поступовим збільшенням пропозиції валюти. Нацбанк має інструменти та ресурси для реагування на сезонне зростання попиту на валюту.

Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимир Лепушинський, інформує Інтерфакс-Україна.

Ситуація в безготівковому сегменті валютного ринку залишається стійкою. Національний банк має достатньо інструментів і ресурсів для забезпечення стабільності валютного ринку, підкреслив Лепушинський.

Про валютний ринок

Директор департаменту зазначив, що обсяг міжнародних резервів НБУ станом на 1 січня 2025 року досяг рекордних $43,8 млрд, порівняно з менше ніж $30 млрд на початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, стійкість ринку була чітко продемонстрована в грудні 2024 року, коли, попри значний чистий попит на безготівкову валюту через сезонне зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року, гривня ослабла до долара лише на 1%. Курс гривні до євро майже не змінився через зміцнення долара США на світових ринках.

Також під контролем залишається ситуація в готівковому сегменті валютного ринку.

"Дефіциту валюти та ажіотажного попиту на іноземну валюту не спостерігається. Середньоденний обсяг чистої купівлі готівкової валюти населенням збільшився незначно - до $57 млн у січні 2025 року проти $54 млн у грудні 2024 року", - наголошує Лепушинський.

За його словами, фінансова система забезпечена достатньою валютною ліквідністю, зокрема готівковою, щоб задовольняти попит на іноземну валюту. Обсяг готівкової валюти в касах банків станом на 10 січня становив близько $1 млрд, що відповідає рівню 2024 року.

Водночас у січні різниця між готівковим та офіційним курсом трохи збільшилася. Однак, на думку НБУ, це явище є тимчасовим.

Лепушинський повідомив, що Національний банк і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку, гарантуючи помірні курсові коливання, які не загрожуватимуть порушенню інфляційного тренду в 2025 році та досягненню цілі інфляції на рівні 5% у наступні роки.

Також важливим завданням НБУ є збереження привабливості гривневих інструментів для заощаджень. Ставки за гривневими депозитами та ОВДП на сьогоднішній день перекривають очікувану інфляцію, підсумував він.

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