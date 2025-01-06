Курс на січень – 42,5 грн/дол. Чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року?

Девальваційні настрої переважатимуть на ринку щонайменше до весни. Тому подальшого зростання курсу не уникнути.

Для валютного ринку 2024 рік завершився переходом курсу вище за відмітку 42 грн/дол. У перші дні 2025 року ослаблення гривні продовжилося і станом на 5 січня готівковий курс досяг 42,6 грн/дол., а офіційний – 42,04 грн/дол.

Експерти очікують, що протягом січня напруга на ринку стане нижчою і попит на валюту скоротиться, але курс так і залишиться в межах 42-42,5 грн/дол.

Дані НБУ

Гривня стала ще слабшою

За підсумками 2024 року девальвація гривні склала близько 10%. При цьому у листопаді-грудні зростання курсу прискорилося внаслідок сезонного збільшення попиту на валюту.

Середній курс у грудні становив 41,75 грн/дол. Таким чином, у місячному вираженні девальвація досягла 1%. Надходження міжнародного фінансування, спрямованого на покриття дефіциту бюджету, дозволило погасити заборгованість перед постачальниками, що накопичилася з початку року. Вони, у свою чергу, конвертували отриману гривню з бюджету у валюту. Григорій Кукуруза пояснює економіст Ukraine Economic Outlook

Купівля валюти фізичними особами у грудні становила майже 3 млрд дол. , А негативне сальдо за валютними операціями населення перевищило 1,3 млрд дол.

На міжбанківському ринку дефіцит валюти протягом грудня зріс до рівня 160 млн дол. на добу. Зокрема, попит на міжбанку був на рівні 390 млн дол. на добу, що майже на 100 млн дол. більше, ніж у вересні, жовтні та листопаді.

У результаті Національному банку довелося в грудні витратити на інтервенції рекордну суму: він продав на міжбанку понад 5,2 млрд дол. Усього за 2024 рік валютні інтервенції НБУ склали 35,3 млрд дол., що на 22,5% більше, ніж за 2023 рік.

Дані про стан своїх міжнародних резервів у грудні НБУ наразі не опублікував. Але якщо врахувати, що лише за цей місяць Україна отримала міжнародне фінансування на суму понад 9 млрд дол., резерви Нацбанку за підсумками 2024 року точно перевищили 40 млрд дол.

Ринок залишиться під контролем НБУ

У січні девальваційні тенденції збережуться, хоча й меншою мірою. Як пояснює Григорій Кукуруза, у першій половині січня ефект від вливання бюджетних коштів поступово вичерпається, і протягом місяця сальдо торгів відновиться до рівня листопада.

Директор департаменту управління проектами рейтингового агентства IBI-Rating Віктор Шулик прогнозує, що коливання валютного курсу будуть у межах 5-7%.

З січня знизиться привабливість депозитів і може зрости попит на валюту. Та й обмінні пункти можуть збільшити спред через нові податкові правила (прив'язка авансових внесків до євро – ред.) та ймовірне збільшення частки тіньової економіки. З іншого боку, адміністративне регулювання ніхто не скасовував, та й валюти із резервів НБУ може продавати ще багато. Віктор Шулик директор департаменту управління проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Якщо говорити про курсові очікування на середньострокову перспективу, то до фактора підвищеного попиту на валюту додасться прискорення темпів інфляції. За попередніми оцінками, зростання споживчих цін за 2024 рік становило 10-11%.

"У першому кварталі 2025 року до інфляційного тиску додасться підвищення тарифів на транспортування газу для населення. Згідно з базовим прогнозом НБУ пік споживчої інфляції очікується після завершення першого кварталу 2025 року", – каже Григорій Кукуруза.

Також існує деяка невизначеність із зовнішнім фінансуванням України у 2025 році. З одного боку, є план отримати від міжнародних партнерів близько 38 млрд дол. Основними джерелами цих коштів стануть Євросоюз, Світовий банк, МВФ та надходження від заморожених російських активів. З іншого боку, невідомо яку політику щодо дотування України проводитиме нова адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа.

"Оскільки Україна має обмежену операційну самостійність на валютному ринку, гадаю, нова адміністрація США стежитиме, щоб фінансова підтримка не перекочувала в прибуток "портфельним інвесторам". І по суті, за такої структури бюджетних надходжень немає сенсу влаштовувати курсові "гойдалки", – коментує Віктор Шулик.