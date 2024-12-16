Сезонний попит на долар штовхає курс вгору: як валютний ринок закінчить 2024 рік

Традиційно високий попит на валюту під завісу року призведе до подальшого зростання курсу до 43 грн/дол.

Готівковий курс продовжує тестувати позначку 42 грн/дол. Після того, як було досягнуто цього рівня на початку грудня, національна валюта незначно зміцнилася до 41,7-41,8 грн/дол. Але згодом долар знову зріс до 42 грн.



Упродовж двох останніх тижнів грудня тенденція до послаблення гривні збережеться.

З огляду на поточну динаміку ми очікуємо, що протягом грудня курс може перейти в діапазон 42-43 грн/дол. Таким чином, до кінця року курс становитиме близько 42 грн/дол., що призведе до річної девальвації на рівні 13%. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Курс гривні до долара на готівковому ринку

Дані finance.ua

Ситуація на готівковому ринку та на міжбанку

За оцінками експертів "КИТ Group", валютний ринок, як і раніше, знаходиться в умовах перманентного дефіциту валюти, що є типовим явищем для кінця року.

У той же час рівень дефіциту не такий високий, якщо порівнювати з попередніми місяцями.

Як уточнює Григорій Кукуруза, вже у листопаді порівняно з жовтнем чиста купівля готівкової валюти населенням скоротилася на 8% до 1,2 млрд дол. А на початку грудня середня чиста купівля валюти склала менше 250 млн дол. на тиждень, що на 7% менше, ніж наприкінці листопада

Саме зменшення попиту на валюту і стало одним із чинників, який сприяв короткостроковому зміцненню гривні 6-9 грудня.

На міжбанку зберігається суттєвий розрив між попитом та пропозицією. У грудні середньоденний обсяг продажу безготівкової валюти становить 230-240 млн дол., тоді як обсяг купівлі – близько 300 млн дол.

Втім, тиск на курс з боку покупців на міжбанку, як і раніше, згладжує Національний банк. Валютні інтервенції НБУ, після деякого зменшення наприкінці листопада до 550-600 млн дол., знову зросли. Протягом 2-6 грудня Нацбанк продав на міжбанківському ринку майже 800 млн дол., а 9-13 грудня інтервенції становили понад 1 млрд дол., це рекордний обсяг із травня місяця.

На щастя, запас резервів НБУ поки що дозволяє влаштовувати такі щедрі розпродажі валюти. За підсумками листопада міжнародні резерви Нацбанку зросли на 3,3 млрд. дол. майже до 40 млрд дол.

Курсовий прогноз до кінця 2024 року

У другій половині грудня на валютний ринок впливатимуть такі фактори:

Збільшення державних витрат, у тому числі через розрахунки з приватним сектором (як оплата за тендерами та іншими держзамовленнями), що призведе до чергового сплеску попиту на валюту. Отже, Нацбанку доведеться й надалі нарощувати інтервенції. Надходження нових порцій міжнародного фінансування. 9 грудня Рада ЄС схвалила виділення України другого траншу на суму 4,2 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Також очікується новий транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд дол. та близько 2 млрд дол. фінансування від Японії.



"Важелями контролю курсу стануть стримування інфляції та збереження привабливості гривневих активів", – уточнює Григорій Кукуруза.

Нагадаємо, що правління НБУ ухвалило 12 грудня рішення підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,5%, щоб боротися зі зростаючими темпами інфляції (у листопаді інфляція рік до року становила 11,2%) та зберегти стабільність валютного ринку за рахунок переорієнтації попиту на валюту у гривневі депозити. Питання лише в тому, чи буде досягнуто бажаного ефекту.

Зміна податкової політики, зокрема щодо збільшення податкового навантаження для доходів з депозитів, може стати новим потужним драйвером попиту на валюту та тиску на курс гривні з боку населення, а також перетоку валютних заощаджень з офіційної фінансової системи в готівку, оскільки банки не зможуть запропонувати привабливі ставки. аналітики "КИТ Group"

Так чи інакше, але тренд на поступове ослаблення гривні зберігається. І хоча поки курс залишається в межах 41,7-42 грн/дол., сезонний підвищений попит на валюту формує передумови для девальвації до 42,2-42,5 грн/дол. Швидше за все, саме в цьому коридорі ринок закінчить 2024 рік.