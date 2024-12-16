Сезонный спрос на доллар толкает курс вверх: как валютный рынок закончит 2024 год

Традиционно высокий спрос на валюту под занавес года приведет к дальнейшему росту курса вплоть до 43 грн/долл.

Наличный курс продолжает тестировать отметку в 42 грн/долл. После того, как был достигнут этот уровень в первых числах декабря, национальная валюта незначительно укрепилась до 41,7-41,8 грн/долл. Но впоследствии доллар снова вырос до 42 грн.

В течение двух последних недель декабря тенденция к ослаблению гривны сохранится.

Учитывая текущую динамику, мы ожидаем, что в течение декабря курс может перейти в диапазон 42-43 грн/долл. Таким образом, к концу года курс составит около 42 грн/долл., что приведет к годовой девальвации на уровне 13%. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Курс гривны к доллару на наличном рынке

Данные finance.ua

Ситуация на наличном рынке и на межбанке

По оценкам экспертов "КИТ Group", валютный рынок по-прежнему находится в условиях перманентного дефицита валюты, что является типичным явлением для конца года.

В то же время, уровень дефицита не столь высокий, если сравнивать с предыдущими месяцами.

Как уточняет Григорий Кукуруза, уже в ноябре по сравнению с октябрем чистая покупка наличной валюты населением сократилась на 8% до 1,2 млрд долл. А в начале декабря средняя чистая покупка валюты составила менее 250 млн долл. в неделю, что на 7% меньше, чем в конце ноября.

Именно уменьшение спроса на валюту и стало одним из факторов, который поспособствовал краткосрочному укреплению гривны 6-9 декабря.

На межбанке сохраняется существенный разрыв между спросом и предложением. В декабре среднедневной объем продажи безналичной валюты составляет 230-240 млн долл., в то время как объем покупки – около 300 млн долл.

Впрочем, давление на курс со стороны покупателей на межбанке по-прежнему сглаживает Национальный банк. Валютные интервенции НБУ, после некоторого уменьшения к концу ноября до 550-600 млн долл., снова выросли. В течение 2-6 декабря Нацбанк продал на межбанковском рынке почти 800 млн долл., а 9-13 декабря интервенции составили свыше 1 млрд долл., это рекордный объем с мая месяца.

К счастью, запас резервов НБУ пока что позволяет устраивать такие щедрые распродажи валюты. По итогам ноября международные резервы Нацбанка выросли на 3,3 млрд долл. до почти 40 млрд долл.

Курсовой прогноз до конца 2024 года

Во второй половине декабря на валютный рынок будут оказывать влияние следующие факторы:

Увеличение государственных расходов, в том числе из-за расчетов с частным сектором (в качестве оплаты по тендерам и прочим госзаказам), что приведет к очередному витку спроса спроса на валюту. Следовательно, Нацбанку придется и дальше наращивать интервенции. Поступление новых порций международного финансирования. 9 декабря Совет ЕС одобрил выделение Украины второго транша на сумму 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Также ожидается новый транш от МВФ в размере 1,1 млрд долл. и около 2 млрд долл. финансирования от Японии.



"Рычагами контроля курса станут сдерживание инфляции и сохранение привлекательности гривневых активов", – уточняет Григорий Кукуруза.

Напомним, что правление НБУ приняло 12 декабря решение повысить учетную ставку на 0,5 п. п. до 13,5%, чтобы бороться с растущими темпами инфляции (в ноябре инфляция год к году составила 11,2%) и сохранить стабильность валютного рынка за счет переориентации спроса на валюту в гривневые депозиты. Вопрос лишь в том, будет ли достигнут желаемый эффект.

Изменение налоговой политики, в частности по увеличению налоговой нагрузки для доходов с депозитов, может стать новым мощным драйвером спроса на валюту и давления на курс гривны со стороны населения, а также перетока валютных сбережений из официальной финансовой системы в наличные, поскольку банки не смогут предложить привлекательные ставки. аналитики "КИТ Group"

Так или иначе, но тренд на постепенное ослабление гривны сохраняется. И хотя пока что курс остается в пределах 41,7-42 грн/долл., сезонный повышенный спрос на валюту формирует предпосылки к девальвации до 42,2-42,5 грн/долл. Скорее всего, именно в этом коридоре рынок и закончит 2024 год.