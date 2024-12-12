НБУ повысил учетную ставку до 13,5% из-за роста инфляции

12 декабря правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку до 13,5% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%.

Как объясняют в НБУ, за последние месяцы инфляция росла более быстрыми темпами, чем предполагалось прогнозом НБУ, увеличившись в ноябре до 11,2%.

"Рост цен в значительной степени обуславливался последствиями худших урожаев этого года, что, однако, является временным фактором, влияние которого впоследствии иссякнет. В то же время усилилось и фундаментальное инфляционное давление. Так, базовая инфляция росла из-за увеличения производственных затрат, в частности на электроэнергию и оплату труда, а также из-за курсовых эффектов вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды", — подчеркивают в регуляторе.

Там добавляют, что инфляционные ожидания демонстрируют относительную устойчивость, однако усиливается риск их разбалансирования на фоне повышения внимания населения к инфляционным процессам.

В последующие месяцы инфляция, вероятно, будет расти. В 2025 году ожидается ее замедление и дальнейшее движение к цели 5%. Этому, в частности, будут способствовать меры НБУ по монетарной политике и поддержанию устойчивости валютного рынка.

"Национальный банк видит необходимость в усилении процентной политики для разворота инфляционного тренда и приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики. Повышение учетной ставки будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов., снижению давления на курс и цены по мере исчерпания действия временных движителей инфляции", – объясняют свое решение в НБУ.

В регуляторе подчеркивают, что в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ продолжит ужесточение процентной политики.

Снижение учетной ставки

Отметим, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до25 % сокращение до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5 %.

А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшились ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года.

В сентябре и октябре правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

С помощью учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%.