НБУ снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 13% с 14 июня 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решение регулятора учитывает текущий баланс рисков, сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий.

Еще один шаг по снижению учетной ставки согласуется с сохранением защиты гривневых сбережений от инфляции и в то же время будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования, что важно для восстановления экономики.

Как отмечают в НБУ, после длительного периода снижения инфляция в апреле оставалась неизменной и незначительно выросла в мае – до 3,3% в г/г. Такие темпы роста были ниже, чем ожидал НБУ.

Базовая инфляция соответствовала прогнозу и составила 4,4%. В последующие месяцы ожидается умеренное ускорение инфляции и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года.

"Для сохранения контроля над инфляционными ожиданиями, удержания умеренной инфляции в этом году и ее возвращения в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. НБУ будет продолжать политику защиты гривневых сбережений от обесценения, а также покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания рынка", - подчеркивают в регуляторе.

Там прогнозируют, что международная помощь и внутренние мероприятия по мобилизации финансовых ресурсов позволят обеспечить значительные расходы государственного бюджета.

Так, в ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи, в том числе 2,2 млрд дол. США в случае одобрения Советом директоров МВФ четвертого пересмотра по программе EFF МВФ и 1,9 млрд. евро от ЕС.

"Война остается ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития. Кроме того, дополнительный вклад к показателю инфляции в этом году может иметь потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд. В то же время это поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов", - подчеркивают. в НБУ.

По прогнозам регулятора, сохраняется и вероятность реализации ряда сценариев, способствующих уменьшению инфляционного давления и оживлению восстановления экономики. Среди них – передача Украине средств от обездвиженных российских активов. В частности, до конца недели ожидается решение по их использованию странами группы G7.

"Базовый сценарий апрельского макропрогноза предусматривал снижение учетной ставки до 13% в текущем году. В то же время, в случае изменения рисков для инфляции и устойчивости валютного рынка НБУ может пересмотреть прогнозную траекторию учетной ставки", - подчеркнули в Нацбанке.

Накануне большинство банкиров прогнозировали, что регулятор снизит учетную ставку на 0,5-1 процентных пункта (п.п.) до уровня 13-12,5% годовых, однако ряд их коллег ожидали сохранения ставки на нынешнем уровне 13,5%.

Четверо из одиннадцати членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины убеждены, что регулятор найдет подтверждение достаточной устойчивости инфляционных ожиданий и других благоприятных тенденций в ближайшие месяцы и сможет ускорить снижение учетной ставки до 11,5–12% к концу года.

Снижение учетной ставки

Напомним, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля этого года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта – до 14,5%.

А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшились ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет цену кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет на уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

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