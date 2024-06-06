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Международные резервы Украины в мае сократились на 7,9%
По состоянию на 1 июня 2024 г. международные резервы Украины составляли 39 033,8 млн дол. США. В мае они снизились на 7,9% по сравнению с апрелем.
Об этом говорится в отчете Национального банка.
На валютные счета НБУ поступило 143,1 миллиона долларов США, в том числе 123,1 миллиона долларов США – от размещения валютных ОВГЗ и 20,0 миллионов долларов США – от Всемирного банка.
В течение мая НБУ продал на валютном рынке 3,087 млрд дол. США и выкупил 11,1 млн. дол. США. То есть, чистая продажа валюты на внутреннем рынке в мае выросла на 36% по сравнению с апрелем. Спрос на валюту вырос на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
За обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте в мае было выплачено 412,3 миллиона долларов США. Из этой суммы:
- 309,1 миллиона долларов США – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,
- 42,9 миллиона долларов США – обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком (ЕИБ),
- 30,7 миллиона долларов США – обслуживание и погашение долга перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР),
- 21,3 миллиона долларов США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком,
- 8,3 миллиона долларов США – уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду (МВФ) 240,8 миллионов долларов США.
Добавим, что по итогам апреля международные резервы страны также сократились на 3,1% и по состоянию на 1 мая составляли $42,4 млрд, а совокупный государственный долг Украины в марте 2024 г. вырос сразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.
Источник фото: ua.depositphotos.com