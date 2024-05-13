В I квартале госдолг продолжил дешеветь для Украины, но стал более "коротким"

Средневзвешенная стоимость (ставка обслуживания) государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-марте снизилась на 10,7% – с 6,24% до 5,57%, средневзвешенная срочность – на 4,9% с 10,56 года до 10,04 года. Об этом сообщает Министерство финансов.

В целом с начала 2022 года по состоянию на 31 марта 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга сократилась на 28,5% - с 7,79% до 5,57%, а срочность - выросла на 60% - с 6,27 года до 10,04 года. Таким образом, несмотря на сохранение тенденции на всеобщее удешевление долгов Украины, тенденция прошедших двух лет на продление сроков их возврата в I квартале этого года не сохранилась.

Госдолг Украины, напомним, за первый квартал 2024 года вырос на 5,7 миллиарда долларов США, достигнув отметки 5,924 триллиона гривен (151,1 миллиарда долларов). Увеличение объема долга произошло преимущественно за счет получения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Из этой суммы 71,6% приходится на внешний долг (4,239 триллиона гривен, или 108,1 миллиарда долларов), а 28,4% – на внутренний (1,685 триллиона гривен, или 43 миллиарда долларов).

Большая часть государственного и гарантированного долга Украины, а именно 53,8%, состоит из льготных ссуд, полученных от международных финансовых организаций и правительств других стран. Значительную часть занимают ценные бумаги, выпущенные на внутреннем рынке (27,4%) и внешнем рынке (16%). Остальные 2,8% долга приходится на ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений.

В валютной структуре государственного и гарантированного долга наибольшую долю занимает евро (33,2%), далее следуют доллар США (26,3%), гривна (25,9%) и специальные права заимствования (10,8%). Остальные 3,8% долга номинированы в других валютах, таких как фунт стерлингов, канадский доллар и японская иена.

Стоит отметить, что за 2023 год государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 33,9 миллиарда долларов.

У кредиторов Украины лопнуло терпение

Иностранные кредиторы Украины ныне готовятся к переговорам по возобновлению выплат по долгам, приостановленным после начала войны. Они предлагают Украине соглашение - возобновить выплаты процентов в обмен на списание части долга.

Как писало в начале мая издание The Wall Street Journal, кредиторы ожидают ежегодных выплат в размере 500 миллионов евро. Если Украина не согласится на эти условия, ей грозит дефолт уже осенью, когда истекут каникулы по обслуживанию госдолга.

Отметим, что часть внешнего долга Украины после начала войны была реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года. Международный валютный фонд также поддержал реструктуризацию долга Украины по его кредитной программе до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 миллиарда долларов, суммарно до 2027 году – 14,8 миллиарда долларов.

Добавим при этом, что международные резервы Украины по итогам апреля 2024 года сократились на 3,1% и на 1 мая составили 42,4 миллиарда долларов, согласно предварительным данным.

Снижение резервов обусловлено проведением Национальным банком Украины валютных интервенций для обеспечения курсовой стабильности гривны, а также выплатами по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте на сумму 977 миллионов долларов.

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