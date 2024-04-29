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Государственный долг Украины в марте вырос на 8% и приблизился к 6 триллионам гривен
Совокупный государственный долг Украины в марте 2024 года вырос сразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.
Отмечается, что по состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 924,25 млрд грн, или 151,05 млрд долларов США, в том числе:
- государственный и гарантированный государством внешний долг – 4 239,53 млрд грн (71,56% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 108,09 млрд долларов США;
- государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1684,73 млрд грн (28,44%) или 42,95 млрд долларов США.
"В течение марта 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд грн", - говорится в информационной справке Минфина относительно государственного и гарантированного государством долга Украины.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В долларовом эквиваленте за март госдолг увеличился на 7,36 млрд долларов США.
В издании Forbes отмечают, что скачок государственного долга вверх произошел из-за 9 млрд долларов новых заимствований в марте от ЕС, МВФ и других внешних источников.
"Внешние заимствования в размере 71,6% совокупного государственного долга являются историческим максимумом и означает существенный валютный риск для государственных финансов. Каждая копейка изменения обменного курса доллара сегодня изменяет совокупный объем государственного долга более чем на 1 млрд грн", - говорится в сообщении издания.
В то же время, по оценкам Forbes, отношение государственного долга к ВВП выросло до более чем 90% по сравнению с 84,4% в конце 2023 года.
Украина предложит план реструктуризации долга на 20 млрд долларов в мае
Ранее сообщалось, что Украина готова направить международным владельцам еврооблигаций план реструктуризации своего долга на 20 миллиардов долларов к началу мая.
Как отмечало издание Reuters со ссылкой на собственные источники, для Украины очень важно заключить соглашение о пересмотре долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, которая была согласована с владельцами непогашенных международных облигаций.
Замораживание выплат по еврооблигациям было объявлено после того, как вторжение России в страну в феврале 2022 года сильно ударило по украинской экономике.
Обмен предложением с держателями облигаций положит начало официальным переговорам, включающим проведение детальных обсуждений и обмен конфиденциальной информацией.
Пока непонятно, какими будут условия реструктуризации, поскольку перспективы украинской экономики, ее финансовое состояние, а также способность вернуть долг остаются неопределенными.
Украине также необходимо решить, как переоформить непогашенные облигации ряда государственных предприятий, таких как государственная газовая компания "Нефтегаз" и НЭК "Укрэнерго".
Большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили требования по погашению долга к 2027 году. Аналитики ожидают, что Украина может решить попросить своих владельцев облигаций о соответствующем продлении, если ей не удастся достичь согласия с обладателями облигаций до лета.
Справка:
Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.
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