Государственный долг Украины в марте вырос на 8% и приблизился к 6 триллионам гривен

Совокупный государственный долг Украины в марте 2024 года вырос сразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 924,25 млрд грн, или 151,05 млрд долларов США, в том числе:

государственный и гарантированный государством внешний долг – 4 239,53 млрд грн (71,56% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 108,09 млрд долларов США;

государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1684,73 млрд грн (28,44%) или 42,95 млрд долларов США.

"В течение марта 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд грн", - говорится в информационной справке Минфина относительно государственного и гарантированного государством долга Украины.

В долларовом эквиваленте за март госдолг увеличился на 7,36 млрд долларов США.

В издании Forbes отмечают, что скачок государственного долга вверх произошел из-за 9 млрд долларов новых заимствований в марте от ЕС, МВФ и других внешних источников.

"Внешние заимствования в размере 71,6% совокупного государственного долга являются историческим максимумом и означает существенный валютный риск для государственных финансов. Каждая копейка изменения обменного курса доллара сегодня изменяет совокупный объем государственного долга более чем на 1 млрд грн", - говорится в сообщении издания.

В то же время, по оценкам Forbes, отношение государственного долга к ВВП выросло до более чем 90% по сравнению с 84,4% в конце 2023 года.

Украина предложит план реструктуризации долга на 20 млрд долларов в мае

Ранее сообщалось, что Украина готова направить международным владельцам еврооблигаций план реструктуризации своего долга на 20 миллиардов долларов к началу мая.

Как отмечало издание Reuters со ссылкой на собственные источники, для Украины очень важно заключить соглашение о пересмотре долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, которая была согласована с владельцами непогашенных международных облигаций.

Замораживание выплат по еврооблигациям было объявлено после того, как вторжение России в страну в феврале 2022 года сильно ударило по украинской экономике.

Обмен предложением с держателями облигаций положит начало официальным переговорам, включающим проведение детальных обсуждений и обмен конфиденциальной информацией.

Пока непонятно, какими будут условия реструктуризации, поскольку перспективы украинской экономики, ее финансовое состояние, а также способность вернуть долг остаются неопределенными.

Украине также необходимо решить, как переоформить непогашенные облигации ряда государственных предприятий, таких как государственная газовая компания "Нефтегаз" и НЭК "Укрэнерго".

Большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили требования по погашению долга к 2027 году. Аналитики ожидают, что Украина может решить попросить своих владельцев облигаций о соответствующем продлении, если ей не удастся достичь согласия с обладателями облигаций до лета.

Справка:

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

Фото: ua.depositphotos.com