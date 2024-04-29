Державний борг України у березні зріс на 8% і наблизився до 6 трильйонів гривень

Сукупний державний борг України у березні 2024 року виріс одразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством фінансів.

Зазначається, що станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5 924,25 млрд грн, або 151,05 млрд доларів США, в тому числі:

державний та гарантований державою зовнішній борг – 4 239,53 млрд грн (71,56% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 108,09 млрд доларів США;

державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 684,73 млрд грн (28,44%) або 42,95 млрд доларів США.

"Протягом березня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 434,31 млрд грн", - йдеться в інформаційній довідці Мінфіну щодо державного та гарантованого державою боргу України.

У доларовому еквіваленті протягом березня держборг збільшився на 7,36 млрд доларів США.

У виданні Forbes зазначають, що стрибок державного боргу вгору відбувся через 9 млрд доларів нових запозичень у березні від ЄС, МВФ та інших зовнішніх джерел.

"Зовнішні запозичення у вигляді 71,6% сукупного державного боргу є історичним максимумом і означає суттєвий валютний ризик для державних фінансів. Кожна копійка зміни обмінного курсу долара сьогодні змінює сукупний обсяг державного боргу більш ніж на 1 млрд грн", - йдеться у повідомленні видання.

Водночас, за оцінками Forbes, відношення державного боргу до ВВП зросло до більш як 90% порівняно із 84,4% на кінець 2023 року.

Україна запропонує план реструктуризації боргу на 20 млрд доларів у травні

Раніше повідомлялося, що Україна готова надіслати міжнародним власникам єврооблігацій план реструктуризації свого боргу на 20 мільярдів доларів до початку травня.

Як зазначало видання Reuters із посиланням на власні джерела, для України дуже важливо укласти угоду про перегляд боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, яке було узгоджене з власниками непогашених міжнародних облігацій.

Заморожування виплат за єврооблігаціями було оголошено після того, як вторгнення Росії в країну в лютому 2022 року сильно вдарило по українській економіці.

Обмін пропозицією з власниками облігацій покладе початок офіційним переговорам, які включають проведення детальних обговорень та обмін конфіденційною інформацією.

Наразі незрозуміло, якими будуть умови реструктуризації, оскільки перспективи української економіки, її фінансовий стан, а також здатність повернути борг залишаються невизначеними.

Україні також необхідно вирішити, як переоформити непогашені облігації низки державних підприємств, таких як державна газова компанія "Нафтогаз" та НЕК "Укренерго".

Більшість двосторонніх кредиторів України призупинили вимоги щодо погашення боргу до 2027 року. Аналітики очікують, що Україна може вирішити попросити своїх власників облігацій про відповідне продовження, якщо їй не вдасться досягти згоди з власниками облігацій до літа.

Довідка:

Обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

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