Официальный курс доллара впервые превысил отметку в 40 грн

Национальный банк Украины на 27 мая установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 40,1153 грн за доллар. Это первый случай в истории, когда официальный доллар в Украине превысил отметку в 40 грн.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Об этом свидетельствуют данные о курсе гривны, обнародованные регулятором в соответствии с результатами торгов на межбанковском валютном рынке.

Согласно официальному курсу НБУ, по состоянию на 27 мая стоимость гривны по сравнению с долларом уменьшится на 19 копеек, поэтому в понедельник "зеленый" достигнет уровня 40,1153 грн за 1 доллар.

Кроме того, Нацбанк установил курс евро на уровне 43,491 грн по новой информации.

Официальный курс регулятора устанавливается ежедневно с учетом динамики межбанковского валютного рынка и рыночных тенденций.

Что будет влиять на курс валют в ближайшее время

Курс валют остается стабильным по ряду причин. Одна из них – принятие решения о предоставлении Украине международной помощи от США и транша от ЕС. Объемы макрофинансовой помощи, которую Украина сможет получить до конца года, совпадает с запланированными 37 млрд. долларов для покрытия части расходов бюджета.

Тарас Лесной добавляет, что с 4 мая Национальный банк Украины продолжил реализацию стратегии на дальнейшую либерализацию рынка, упразднив ряд ограничений для бизнеса, предусмотрев под эти нужды 5,5 млрд долларов, которых должно вполне хватить для сохранения равновесия между спросом и предложением. Следовательно, дисбаланса, который потенциально мог бы повлиять на курсовые показатели, не произойдет.

"Международные резервы регулятора по состоянию на начало мая составили более 43 млрд долларов, которых вполне достаточно для более смелых действий регулятора. Экспортные поступления, на основе которых формируются международные валютные резервы, должны быть на приличном уровне, ведь объем экспорта почти достиг довоенного уровня", – отметил Лесовой.

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