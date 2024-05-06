Валютный курс тянется вверх. Когда ждать новый виток девальвации гривны?

Укрепление наличного курса ниже 40 грн/долл. похоже на временную передышку. Эксперты не исключают, что дальнейшее ослабление гривны произойдет уже к концу мая.

На валютном рынке наступило затишье. После того, как в середине апреля наличный курс превысил 40 грн/долл., к началу мая произошло его укрепление до диапазона 39,4-39,8 грн/долл.

Такое движение произошло на фоне новости о том, что Украина все-таки получила одобрение финансирования из США, а НБУ вместе со снижением учетной ставки до 13,5% улучшил прогноз темпов инфляции на 2024 год до 8,2%.

В то же время, эксперты не исключают, что укрепление курса может быть явлением временным и тестирование отметки в 40 грн/долл. было лишь разминкой перед ускорением девальвации.

Финансирование из США и прекращение блокады на границе

Нацбанк продолжает приучать валютный рынок к постоянным колебаниям. Подталкивая его к более высоким отметкам, НБУ не допускает сильного ослабления гривны и прибегает к краткосрочным укреплениям курса, чтобы держать баланс.

При этом стоимость доллара в Украине планомерно растет: в январе своеобразной психологической чертой стал курс 38 грн/долл., в марте – 39 грн/долл., а в апреле – 40 грн/долл. Но происходит это целиком и полностью в рамках стратегии управляемой курсовой гибкости, которую реализует НБУ.

Изменение официального валютного курса, UAH/USD

Данные НБУ

Внешние факторы тоже в целом благоприятные.

По данным Кабинета министров, к концу апреля Украина получила 12 млрд долл. зарубежного финансирования. Это свыше 30% всей суммы, в которой нуждается госбюджет в 2024 году.

"Не стоит забывать об одобрении пакета помощи со стороны США, который обеспечит мощную финансовую подпитку экономики страны (более 9 млрд долл. предусмотрены именно для экономических нужд) и станет положительным сигналом для валютного рынка", – считает Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

К этому добавляется разблокировка польско-украинской границы для экспорта и улучшение настроений бизнеса: Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле вырос до 52,3 по сравнению с 52 в марте.

Нацбанк, в свою очередь, по-прежнему имеет приличный запас международных резервов. На 1 апреля их объем составлял 43 млрд долл. Не исключено, что после публикации данных о состоянии ЗВР на начало мая эта сумма будет плюс-минус такой же или даже больше.

В то же время, наблюдается сохранение достаточного умеренного спроса на валюту, на безналичном рынке – в частности, что заметно по интервенциям НБУ: их объем в апреле составил 2,3 млрд долл. Да, это 500 млн долл. больше, чем в марте, но почти в 1,4 раза меньше, чем в октябре и декабре 2023 года, которые стали пиковыми месяцами по продаже валюты из резервов Нацбанка.

Валютные интервенции НБУ

Данные НБУ

Следующая цель – 41,4 гривен за доллар

Впрочем, рассчитывать на серьезное укрепление гривны не следует. Этому есть несколько причин.

Во-первых, комментируя решение снизить учетную ставку на 1 п.п. до 13,5%, глава НБУ Андрей Пышный анонсировал дальнейшие шаги валютной либерализации. А непосредственно сами меры Нацбанк вводит с 4 и 13 мая. Это значит, что появится больше возможностей для вывода капитала, что окажет непосредственное влияние на валютный рынок и на курс.

Во-вторых, со стороны импортеров сохраняется устойчивый спрос на валюту . Вряд ли НБУ будет препятствовать этому спросу и тормозить курс, поскольку это не соответствует текущему состоянию платежного баланса, в котором уже не первый год превалирует импортная составляющая.

В-третьих, не стоит забывать о курсовых ориентирах, которые заложены в государственном бюджете на 2024 год. "Валютный курс в бюджете установлен на уровне 41,4 грн/долл. и этот уровень может быть достигнут до конца года. Следовательно, в мае вполне возможен дальнейший рост курса", – считает Юрий Гриненко, начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр.

К этому уровню и бизнес, и население психологически готовы еще с конца 2023 года. К тому же, отметка в 40 грн/долл. протестирована на наличном рынке и успешно пройдена. Поэтому курс вполне готов "шагать" дальше.

"В течение недели 6-12 мая ситуация на валютном рынке будет оставаться прогнозируемой. Вряд ли возникнет какое-то непреодолимое обстоятельство, которое могло бы разрушить отлаженную, выстроенную "систему" валютных изменений", – уверяет Тарас Лесовой.