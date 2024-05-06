Валютний курс тягнеться угору. Коли чекати на новий виток девальвації гривні?

Зміцнення готівкового курсу нижче за 40 грн/дол. схоже на тимчасовий перепочинок. Експерти не виключають, що подальше ослаблення гривні відбудеться вже до кінця травня.

На валютному ринку настало затишшя. Після того, як у середині квітня готівковий курс перевищив 40 грн/дол., на початок травня відбулося його зміцнення до діапазону 39,4-39,8 грн/дол.

Такий рух стався на тлі новини про те, що Україна таки отримала схвалення фінансування зі США, а НБУ разом із зниженням облікової ставки до 13,5% покращив прогноз темпів інфляції на 2024 рік до 8,2%.

Водночас, експерти не виключають, що зміцнення курсу може бути явищем тимчасовим та тестування позначки 40 грн/дол. було лише розминкою перед прискоренням девальвації.

Фінансування зі США та припинення блокади на кордоні

Нацбанк продовжує привчати валютний ринок до постійних коливань. Підштовхуючи його до вищих позначок, НБУ не допускає сильного ослаблення гривні та вдається до короткострокових зміцнень курсу, щоб тримати баланс.

При цьому вартість долара в Україні планомірно зростає: у січні своєрідною психологічною межею став курс 38 грн/дол., у березні – 39 грн/дол., а у квітні – 40 грн/дол. Але відбувається це повністю в рамках стратегії керованої курсової гнучкості, яку реалізує НБУ.

Зміна офіційного валютного курсу, UAH/USD

Дані НБУ

Зовнішні чинники теж загалом сприятливі.

За даними Кабінету міністрів, станом на кінець квітня Україна отримала 12 млрд дол. закордонного фінансування. Це понад 30% усієї суми, якої потребує держбюджет у 2024 році.

"Не варто забувати про схвалення пакета допомоги з боку США, який забезпечить потужне фінансове підживлення економіки країни (понад 9 млрд дол. передбачено саме для економічних потреб) і стане позитивним сигналом для валютного ринку", – вважає Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

До цього додається розблокування польсько-українського кордону для експорту та покращення настроїв бізнесу: Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні зріс до 52,3 порівняно з 52 у березні.

Нацбанк, у свою чергу, як і раніше, має пристойний запас міжнародних резервів. На 1 квітня їх обсяг становив 43 млрд дол. Не виключено, що після публікації даних про стан ЗВР на початок травня ця сума буде плюс-мінус такою ж чи навіть більшою.

У той же час, спостерігається збереження достатнього помірного попиту на валюту, на безготівковому ринку – зокрема, що помітно за інтервенціями НБУ: їх обсяг у квітні становив 2,3 млрд дол. Так, це на 500 млн дол. більше, ніж у березні, але майже в 1,4 рази менше, ніж у жовтні та грудні 2023 року, які стали піковими місяцями з продажу валюти із резервів Нацбанку.

Валютні інтервенції НБУ

Дані НБУ

Наступна межа – 41,4 гривні за долар

Втім, розраховувати на серйозне зміцнення гривні не слід. Тому є кілька причин.

По-перше, коментуючи рішення зменшити облікову ставку на 1 п.п. до 13,5%, голова НБУ Андрій Пишний анонсував подальші кроки валютної лібералізації. А безпосередньо самі заходи Нацбанк запроваджує з 4 та 13 травня. Це означає, що з'явиться більше можливостей для виведення капіталу, що безпосередньо вплине на валютний ринок і на курс.

По-друге, з боку імпортерів зберігається стійкий попит на валюту . Навряд чи НБУ перешкоджатиме цьому попиту і гальмуватиме курс, оскільки це не відповідає поточному стану платіжного балансу, в якому вже не перший рік переважає імпортна складова.

По-третє, не варто забувати про курсові орієнтири, які закладені в державному бюджеті на 2024 рік. "Валютний курс у бюджеті встановлено на рівні 41,4 грн/дол. і цей рівень може бути досягнутий до кінця року. Отже, у травні цілком можливе подальше зростання курсу", – вважає Юрій Гриненко, начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро.

До цього рівня бізнес та населення психологічно готові ще з кінця 2023 року. До того ж, позначка 40 грн/дол. протестована на готівковому ринку та успішно пройдена. Тому курс цілком готовий "крокувати" далі.

"Протягом тижня 6-12 травня ситуація на валютному ринку залишатиметься прогнозованою. Навряд чи виникне якась непереборна обставина, яка могла б зруйнувати налагоджену, вибудовану "систему" валютних змін", – запевняє Тарас Лєсовий.