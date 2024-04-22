Валютний ринок перед Великоднем: чи буде долар по 41 грн. наприкінці квітня

Валютний курс не лише наближається до 40 грн, а й дуже скоро може перетнути цю позначку. Найближчим часом на курс валют впливатиме чимало факторів: наближення великодніх свят, зростання золотовалютних резервів та надання зовнішньоекономічної допомоги.

За минулий тиждень офіційний курс долара НБУ виріс на 21 копійку . Якщо 15 квітня долар коштував 39,39 грн/дол ., то вже 19 березня – 39,6 грн/дол . Курс американської валюти за останній місяць зріс на гривню, для порівняння, місяць тому, 15 березня, він був 38,6 грн/дол.

Як змінювався курс долара протягом тижня з 15 по 19 квітня

Експерти говорять, що з початку квітня гривня девальвувала. Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства ГЛОБУС Банку, пояснив, що в останню третину квітня ситуація на валютному ринку мало чим відрізнятиметься від попередніх 2-3 тижнів.

"Стратегія регулятора залишиться незмінною, що проявиться в частих різновекторних змінах, які не виходитимуть за звичні тижневі межі (нагадаю, що найчастіше тижневі відхилення від базового (понеділкового) курсу не перевищують 2%). Крім того, регулятор використовуватиме механізм валютних інтервенцій для формування балансу між попитом і пропозицією", – каже Лєсовий.

Як змінювався курс долара та євро за минулий тиждень. Дані НБУ

Окрім того, на готівковому ринку дотримуватимуться "традиції" формувати курс на основі курсу міжбанку з додаванням незначної комісії. При цьому коридори валютних коливань на міжбанку та готівковому ринку майже зрівняються.

Лєсовий додав, що будь-які валютні коливання, якими б вони не видавалися страшними (наприклад, зростання курсів кілька днів поспіль), не змінять систему ринку: адже після періоду зростання завжди настає день стагнації , а потім спостерігається поступове зниження курсів

З початку року до 1 квітня гривня девальвувала всього на 2,6%, а курс змінився з 38 грн до 38,99 грн за 1 долар, що не суперечить макропрогнозу на 2024 рік, за підсумками якого очікується курс долара на рівні 40,7 грн Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС Банку

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, говорить, що минулого тижня в усіх сегментах ринку попит на іноземну валюту зріс. Впродовж перших чотирьох торгових сесій середньоденний обсяг торгів збільшився на третину у порівнянні з показниками минулого тижня. Це стало ключовою причиною зростання котирувань на ВРУ, які призвели до здорожчання безготівкового долара для населення у банківських застосунках та збільшення вартості американської валюти на готівковому ринку.

Яким буде курс долара з 22 по 26 квітня

Олександр Хмелевський, незалежний експерт, кандидат економічних наук, каже, що найближчою ціллю є курс 40 грн за долар , який може бути досягнутий найближчими днями.

Курс долара наприкінці квітня сильно залежатиме й від наближення Великодня. Так, очікується, що, орієнтовно, з 26 квітня може розпочатися короткочасний передсвятковий тренд на збільшення пропозиції.

Тому не виключено, що поступово зростатиме кількість операцій та зросте пропозиція і відповідно курси дещо знизяться (однак, з 26 квітня й орієнтовно до 10 травня зниження курсів не перевищить 2% (до 0,8 грн) з очікуваним "поверненням" курсів до позначок середини квітня). Про це говорить Тарас Лєсовий.

Основні параметри валютного ринку (22-30 квітня) будуть такі:

"Коридори" валютних змін: на міжбанку 39 -40 грн/дол. та 42-43,5 грн/євро , на готівковому ринку 39-40 грн/дол. та 41-43,5 грн/євро .

Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,2-0,3 грн, в комерційних банках до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах до 0,5 грн.

Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,05 грн за долар, до 0,1 грн за євро, у комерційних банках до 0,5-0,6 грн за долар, до 0,8-1 грн за євро, в обмінних пунктах до 0,6-1 грн за долар, до 1-1,3 грн на євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку 0,5-0,7 грн.

Середні тижневі коливання курсів складуть 1,5-2%.

"Таким чином, наприкінці квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься притомною: часті валютні зміни вже давно не є новиною та навряд чи вони будуть небезпечними для ринку. Ринок перебуватиме в передчутті Свята, а також отримання пакета допомоги від США", – підсумував Лєсовий.

Яким буде попит на валюту

Є певне зниження тиску на курс на міжбанку, що помітно за обсягами інтервенцій НБУ. В останній тиждень березня НБУ продав із резервів 655 млн дол ., у перший тиждень квітня – 484 млн дол. , а протягом другого тижня квітня – 378 млн дол.

Анна Золотько каже, що попит на валюту серед населення поступово зростає. Зростання готівкового курсу дещо підвищило інтерес українців до придбання іноземної валюти, що також надало підтримку зростаючому тренду. Наприкінці тижня вартість американської валюти у готівковому сегменті вже тестувала рівень 40,1 грн/дол.

"Цей тренд не буде надто тривалим. На кількамісячному часовому проміжку курс гривні дещо послабився, проте цей процес не був лінійним і супроводжувався коливаннями, амплітуда яких до того ж поступово зростала. Впевнена, що аналогічної поведінки слід чекати від курсу й цього разу: після зростання котирувань має наступити період зміцнення гривні", – говорить Золотько.

Вона додала, що наприкінці квітня через ефект Великодня слід очікувати на скорочення попиту на валюту з боку населення, адже гривнева ліквідність їм буде потрібна для інших цілей. Очікується помірне зниження курсу впродовж наступних кількох днів та повернення готівкового курсу всередину коридору 39,0-40,0 грн/дол .

Стан золотовалютних резервів та їх вплив на валютний ринок

Станом на 1 квітня золотовалютні резерви НБУ досягли рекордного значення – 43,8 млрд. доларів, після скорочення кілька місяців поспіль. Олександр Хмелевський говорить, що Нацбанк має необхідні кошти, щоб задовольнити попит на валюту.

"В суботу очікується голосування Конгресу США за надання Україні довгоочікуваного пакета допомоги. Пакет передбачає виділення 7,8 млрд доларів кредитів. Якщо пакет буде схвалено, Україна отримає додаткові кошти, що збільшить валютні резерви НБУ та дозволить стримувати девальвацію", – каже експерт.