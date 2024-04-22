Валютный рынок накануне Пасхи: будет ли доллар по 41 грн. в конце апреля

Валютный курс не только приближается к 40 грн, но очень скоро может пересечь эту отметку. В ближайшее время на курс валют будут влиять многие факторы: приближение пасхальных праздников, рост золотовалютных резервов и оказание внешнеэкономической помощи.

За прошедшую неделю официальный курс доллара НБУ вырос на 21 копейку . Если 15 апреля доллар стоил 39,39 грн/долл. , то уже 19 марта – 39,6 грн/долл . Курс американской валюты за последний месяц вырос на гривну, для сравнения, месяц назад, 15 марта, он был 38,6 грн/долл.

Как менялся курс доллара в течение недели с 15 по 19 апреля

Эксперты говорят, что с начала апреля гривна девальвировала. Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства ГЛОБУС Банка, пояснил, что в последнюю треть апреля ситуация на валютном рынке мало чем будет отличаться от предыдущих 2-3 недель.

"Стратегия регулятора останется неизменной, что проявится в частых разновекторных изменениях, которые не будут выходить за привычные недельные границы (напомню, что чаще всего недельные отклонения от базового (понедельничного) курса не превышают 2%). Кроме того, регулятор будет использовать механизм валютных интервенций для формирования баланса между спросом и предложением", – говорит Лесовой.

Как менялся курс доллара и евро за прошлую неделю. Данные НБУ

Кроме того, на наличном рынке будут придерживаться "традиции" формировать курсы на основе курсов межбанка с добавлением незначительной комиссии. При этом коридоры валютных колебаний на межбанке и наличном рынке почти сравняются.

Лесовой добавил, что любые валютные колебания, какими бы они ни казались страшными (например, рост курсов несколько дней подряд), не изменят систему рынка: ведь после периода роста всегда наступает день стагнации , а затем наблюдается постепенное снижение курсов.

С начала года по 1 апреля гривна девальвировала всего на 2,6%, а курс изменился с 38 грн до 38,99 грн за 1 доллар, что не противоречит макропрогнозу на 2024 год, по итогам которого ожидается курс доллара на уровне 40,7 грн. Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС Банка

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорит, что на прошлой неделе во всех сегментах рынка спрос на иностранную валюту вырос. За первые четыре торговых сессии среднедневной объем торгов увеличился на треть по сравнению с показателями прошлой недели. Это стало ключевой причиной роста котировок на ВРУ, которые привели к удорожанию безналичного доллара для населения в банковских приложениях и увеличению стоимости американской валюты на наличном рынке.

Каким будет курс доллара с 22 по 26 апреля.

Александр Хмелевский, независимый эксперт, кандидат экономических наук, говорит, что ближайшей целью является курс 40 грн за доллар , который может быть достигнут в ближайшие дни.

Курс доллара в конце апреля будет сильно зависеть и от приближения Пасхи. Ожидается, что, ориентировочно, с 26 апреля может начаться кратковременный предпраздничный тренд на увеличение предложения.

Поэтому не исключено, что будет постепенно расти количество операций и вырастет предложение и соответственно курсы несколько снизятся (однако, с 26 апреля и ориентировочно до 10 мая снижение курсов не превысит 2% (до 0,8 грн) с ожидаемым "возвратом" курсов к отметкам середины апреля). Об этом говорит Тарас Лесовой.

Основные параметры валютного рынка (22-30 апреля) будут следующие:

"Коридоры" валютных изменений: на межбанке 39 -40 грн/долл. и 42-43,5 грн/евро , на наличном рынке 39-40 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро .

Ежедневные курсовые колебания: на межбанке до 0,2-0,3 грн., в коммерческих банках до 0,3-0,5 грн., в обменных пунктах до 0,5 грн.

Разница между курсами купли и продажи: на межбанке до 0,05 грн. за доллар, до 0,1 грн. за евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн. за доллар, до 0,8-1 грн. евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн за доллар, до 1-1,3 грн за доллар евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,5-0,7 грн.

Средние недельные колебания курсов составят 1,5–2%.

"Таким образом, в конце апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой: частые валютные изменения уже давно не являются новостью и вряд ли они будут опасны для рынка. Рынок будет находиться в предвкушении праздника, а также получения пакета помощи от США", - подытожил Лесовой.

Каким будет спрос на валюту

Есть определенное понижение давления на курс на межбанке, что заметно по объемам интервенций НБУ. В последнюю неделю марта НБУ продал из резервов 655 млн дол ., в первую неделю апреля – 484 млн дол. , а в течение второй недели апреля – 378 млн. дол.

Анна Золотько говорит, что спрос на валюту среди населения постепенно растет. Рост наличного курса несколько повысил интерес украинцев к приобретению иностранной валюты, что также оказало поддержку растущему тренду. В конце недели стоимость американской валюты в наличном сегменте уже тестировала уровень 40,1 грн/долл.

"Этот тренд не будет слишком длительным. На несколькомесячном временном промежутке курс гривны несколько ослаб, однако этот процесс не был линейным и сопровождался колебаниями, амплитуда которых к тому же постепенно росла. Уверена, что аналогичного поведения следует ожидать от курса и в этот раз: после роста котировок должен наступить период укрепления гривны", – говорит Золотько.

Она добавила, что в конце апреля из-за эффекта Пасхи следует ожидать сокращения спроса на валюту со стороны населения, ведь гривневая ликвидность им потребуется для других целей. Ожидается умеренное снижение курса в течение следующих нескольких дней и возврат наличного курса внутрь коридора 39,0-40,0 грн/долл .

Состояние золотовалютных резервов и их влияние на валютный рынок

По состоянию на 1 апреля валютные резервы НБУ достигли рекордного значения – 43,8 млрд долларов, после сокращения несколько месяцев подряд. Александр Хмелевский говорит, что у Нацбанка есть необходимые средства, чтобы удовлетворить спрос на валюту.

"В субботу ожидается голосование Конгресса США за предоставление Украине долгожданного пакета помощи. Пакет предусматривает выделение 7,8 млрд долларов кредитов. Если пакет будет одобрен, Украина получит дополнительные средства, что увеличит валютные резервы НБУ и позволит сдерживать девальвацию", – говорит эксперт.