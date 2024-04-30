Завершение первого этапа валютной либерализации обойдется в $5,5 млрд

Анонсированные Национальным банком Украины в ближайшее время шаги по завершению первого этапа валютной либерализации могут потребовать около $5,5 млрд валютных резервов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Дать больше кислорода бизнесу и экономике

По прогнозам регулятора, валютная либерализация существенно расширит возможности бизнеса, улучшит условия для привлечения инвестиций и участия частного капитала в восстановлении и в итоге положительно отразится на экономической динамике.

"Валютная либерализация будет стоить $5,5 млрд. Это необходимо, чтобы дать больше кислорода бизнесу и экономике", - отметили в пресс-службе, добавив, что эти шаги уже учтены в обновленном прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов этого и следующего года на уровне, близком к текущему - $43-44 млрд.

В регуляторе уточнили, что в рамках завершения первого этапа либерализации речь идет о предоставлении возможности частичной выплаты новых дивидендов, снятии ограничений по импорту услуг, оплате лизинга и аренды, возможности платежей по старым кредитам и ряда смягчений для работы волонтеров и закупке товаров для военных нужд .

Возврат валютной выручки

В то же время в НБУ подчеркнули, что отдельные предложения, звучащие сегодня, например, по увеличению срока возврата валютной выручки от экспорта основной агропродукции с 90 до 180 дней или со 180 до 360 дней - для металлургической отрасли могут осложнить осуществление такой либерализации.

В НБУ напомнили, что к осени прошлого года просрочка возврата валютной выручки превысила $4,5 млрд.

По словам представителей Нацбанка, принятое в середине ноября решение о возврате валютной выручки от основного агроэкспорта в течение 90 дней вместо 180 положительно повлияло на валютный рынок, в частности, за первый квартал этого года поступление валюты от агроэкспорта на рынок достигло $1,3 млрд против $800 млн в первом. квартале прошлого года.

Заметим, глава НБУ Андрей Пышный анонсировал в ближайшее время шаги по валютной либерализации в рамках согласованной с Международным валютным фондом стратегии по смягчению валютных ограничений.

"Пока мы видим основания для того, чтобы завершить первый этап, предусматривающий определенные послабления относительно новых дивидендов, отмену запрета соответственно на импорт услуг и валютную либерализацию возможности обслуживания старых долгов. В настоящее время Национальный банк находится на этапе финализации и окончательной калибровки этих решений, о которых мы намерены объявить в ближайшее время", - подчеркнул глава НБУ.

Напомним, в марте благодаря рекордным внешним поступлениям в размере почти $9 млрд международные резервы увеличились сразу на 18%, или на $6,7 млрд – до $43 млрд 762,7 млн.

Предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений еще формируются

Несмотря на войну, в Украине удалось стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы, однако предпосылки для перехода к следующему этапу смягчения валютных ограничений еще формируются.

В то же время, благодаря поддержке западных партнеров удалось стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы, поэтому в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Этому способствовали также высокая адаптивность бизнеса и населения и значительные урожаи.

Стоит отметить, что украинский бизнес выразил необходимость в смягчении действующих валютных ограничений.

Напомним, что правление Национального банка Украины 29 июня 2023 утвердило стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию, поскольку подготовка этого документа была одним из структурных маяков МВФ.

В целях защиты международных резервов и стабилизации валютного рынка, Национальный банк Украины внес коррективы в действующие валютные ограничения. С 21 февраля вступили в силу новые правила по покупке валюты бизнесом и валютный контроль за экспортными операциями.

Источник фото: ua.depositphotos.com