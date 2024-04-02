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В НБУ рассказали, за счет чего вырос реальный ВВП
В 2023 году реальный ВВП вырос на 5,3%. Украине удалось добиться роста ВВП после глубокого спада в 2022 году (на 28,8%) даже в условиях дальнейших активных боевых действий, высоких рисков безопасности и террористических атак со стороны россиян, в частности на критическую инфраструктуру. Значительный вклад в рост экономики в прошлом году имела мягкая фискальная политика, подпитывавшая внутренний потребительский и инвестиционный спрос.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Что способствовало росту ВВП?
Как отмечают в НБУ, важную роль в росте экономики сыграли:
- высокая адаптивность бизнеса и населения;
- мягкая фискальная политика;
- стабилизация ситуации в энергетике со второй половины февраля, прежде всего благодаря быстрым ремонтам и усиленной защите ПВО;
- усилия НБУ и правительства по сохранению макрофинансовой стабильности в Украине.
"В комплексе это обусловило существенное замедление падения экономики уже в I квартале, а со II квартала реальный ВВП вернулся к росту даже несмотря на негативное влияние дальнейших разрушений и остановку деятельности бизнеса на время воздушных тревог", - отмечают в НБУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Однако подчеркивают, что рекордные бюджетные расходы на оборону и безопасность обусловили дальнейшее увеличение роли государственного сектора в экономике. Так, за год потребление государственного сектора выросло на 9%, а его доля в ВВП за два года более чем удвоилась. Валовая добавленная стоимость сектора государственного управления и обороны увеличилась за этот период более чем на 46%, а его доля выросла с 6% в 2021 году до 22% в 2023 году.
Фактические темпы роста реального ВВП оказались несколько ниже предварительной оценки регулятора. Это, в частности, может объясняться более консервативными оценками урожаев зерновых и зернобобовых Государственной службой статистики.
Импорт увеличился на 8,5%
Как отмечают в НБУ, благодаря альтернативным экспортным маршрутам, в том числе через дунайские порты, а с середины года новым морским коридором, сокращение экспорта заметно замедлилось – до 5,4%.
Также в дальнейшем росли импортные поставки. В прошлом году импорт увеличился на 8,5%. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в изменение реального ВВП сохранялся (составлял 6.3 п. п.), хотя и уменьшился по сравнению с 2022 годом.
Отрасль строительства в лидерах
Самый существенный рост валовой добавленной стоимости (далее – ВДС) произошел в секторе строительства .
Кроме того, благодаря значительным бюджетным расходам на безопасность и оборону второй год подряд возрастала ВДС сектора государственного управления и обороны. За два года ВДС этого вида деятельности увеличилась более чем на 46%, а его доля увеличилась с около 6% в 2021 году до 22% в 2023 году.
Возобновился рост ВДС здравоохранения, учитывая высокую потребность в медицинских услугах из-за войны.
Также значительные оборонные заказы, переработка высоких урожаев и восстановление внутреннего спроса отразились на росте перерабатывающей промышленности.
Увеличение ВДВ в ИТ-отрасли возобновилось после прошлогоднего падения – в целом темпы роста этой отрасли были третьими по размеру (ее опережали только секторы строительства и перерабатывающей промышленности).
"Сверхблагоприятные погодные условия в прошлом году обусловили рекордную урожайность большинства сельскохозяйственных культур и соответственно увеличение урожаев по сравнению с 2022 годом. В результате ВДС сельского хозяйства вернулась к росту", - подчеркивают в НБУ.
В то же время развитие альтернативных экспортных путей способствовало восстановлению транспортной отраслей и вместе с оживлением потребительского спроса поддержало рост сектора торговли.
Увеличение частного потребления также поддержало ряд секторов услуг, включая гостиничный и ресторанный бизнес .
"В то же время из-за изменений в структуре потребления сокращалось ВДС секторов искусства и отдыха, а также профессиональной технической деятельности. Сократилась и ВДВ финансового сектора, что, в частности, может объясняться уменьшением количества финансовых посредников небанковского сектора", - отмечают в НБУ.
Прогноз НБУ
По прогнозу НБУ, рост реального ВВП будет продолжаться в этом году.
"Восстановление экономики будет поддерживать сохранение мягкой фискальной политики благодаря значительной международной помощи, улучшению деловых ожиданий и росту доходов домохозяйств, мерам НБУ и правительству по поддержанию макрофинансовой стабильности", - отмечают в регуляторе.
Как отмечают в НБУ, ограничить экономический рост могут, в частности, дольше, чем предполагается, сохранение рисков безопасности и более высокая интенсивность военных действий, дальнейшие разрушения энергетической инфраструктуры и усиление миграционных тенденций.
Ощутимое влияние может оказать также уменьшение урожайности основных сельскохозяйственных культур, если погодные условия вернутся к средним климатическим нормам.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обновил макропрогноз Украины во время третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, сохранив прогноз роста реального ВВП на этот год в пределах 3-4% и несколько улучшив прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета.
Прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП 4,6%. Инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.
В начале января-2024 Всемирный банк также дал свой прогноз по ВВП Украины. Согласно отчету банка, перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году.
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