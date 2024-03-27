Для восстановления Украины занятость населения должна вырасти на 67%: как этого добиться

Украина стоит перед вызовом обновления своего рынка труда. С началом войны количество работников в Украине уменьшилось на 21%, а количество ФЛП – на 49%. По подсчетам Министерства экономики, для восстановления Украины уровень занятости к 2032 году должен вырасти на 67%.

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Об этом сообщили в Команде поддержки реформ Минэкономики.

Количество работников в Украине уменьшилось на 21%

Отмечается, что по итогам 2023 г. Минэкономики оценило рост ВВП на уровне 5%. Однако экономика сократилась почти на треть с февраля 2022 года, став перед самыми сложными условиями восстановления.

Кроме того, с началом войны количество работников в Украине уменьшилось на 21%, а количество ФЛП – на 49%.

Что нужно сделать для роста уровня занятости населения

Правительство Украины определило амбициозные планы восстановления, в частности, достижение ВВП в размере 246 млрд долларов США к 2032 году. Для этого занятость должна вырасти на 67% по сравнению с 2022 годом.

"Создание рынка труда, который будет соответствовать прогнозу Правительства по ВВП, уже стало одним из ключевых приоритетов экономической политики. Активные программы занятости, вроде є-робота, и другие государственные инициативы для поддержки занятости являются шагами в правильном направлении", - отмечает Денис Шемякин, директор Команды поддержки реформ Минэкономики.

По его словам, другой вектор развития – повышение производительности и автоматизации промышленности.

"Уже сейчас следует создавать плацдарм для развития робототехники на государственном уровне. Направлять инвестиции не только в количество рабочих мест, но и в качество. Скорость автоматизации и повышения производительности труда станет для нас решающим фактором", – убежден Шемякин.

Также, по мнению экспертов, важный этап – принятие нового Трудового кодекса, который создаст дополнительные предпосылки для устойчивого развития официальной занятости и понятных правил работодателей и работников, в том числе потенциальных профессионалов из-за рубежа.

По ожиданиям Минэкономики, новый Трудовой кодекс будет способствовать переводу экономически неактивного населения в активное и преодолению "серой" занятости, что по разным оценкам достигает 10-15%.

"База для роста занятости есть и в других сферах. Сокращение гендерного разрыва в оплате труда и привлечение большего количества женщин к работе является одной из них. Для этого необходимо введение более гибких форм трудовых договоров, что предусмотрено в проекте нового Трудового кодекса", – отмечает Владислав Канцирь, старший проектный менеджер Команды поддержки реформ Минэкономики.

Он добавляет, что привлечение к работе людей с инвалидностью, готовых работать, и создание необходимых и достойных условий для их труда является другим нераскрытым ресурсом.

По данным Минсоцполитики, в Украине 2,7 млн человек имеют инвалидность, более половины из них – в трудоспособном возрасте. Работает только каждый третий из них. Ожидается, что распространятся компенсации работодателям фактических расходов за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью, что стало доступным в 2023 году.

"Конечно, рынок труда не может существовать в вакууме и создать экономическое чудо сам по себе. Для этого в первую очередь нужны работающие институты, верховенства права и иностранные инвестиции с трансфером технологий. Однако имея все перечисленное, но без работников и понятных правил игры, вряд ли удастся ли достичь целей роста ВВП, озвученных Правительством", – заключает Владислав Канцирь.

В 2023 году безработица в Украине вдвое превысила довоенные показатели

По состоянию на конец 2023 г., несмотря на официальные данные, свидетельствующие об уменьшении количества зарегистрированных безработных в 2023 году, фактический показатель безработицы почти вдвое увеличился по сравнению с довоенным 2021 годом.

Официальная статистика не отражает тех, кто избегает регистрации из-за нежелания быть мобилизованным.

В прошлом году количество зарегистрированных безработных в Украине уменьшилось почти вдвое. В феврале 2023 года количество безработных достигало 150 тысяч, а в феврале прошлого года цифры были значительно больше – 313,8 тысяч. Больше всего среди безработных это женщины –106,7 тысячи, мужчин только 43,3 тыс. Чаще всего без заработка оказываются украинцы в возрасте от 35 до 44 лет (29%) и от 45 до 55 лет (29%).

Если в 2023 году уровень безработицы составил 19%, то в 2024 году НБУ прогнозирует, что он будет находиться в пределах 16,2%, а уже в 2026 году снизится до 12,2%.