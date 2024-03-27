Для відновлення України зайнятість населення має зрости на 67%: як цього досягти

Україна стоїть перед викликом відновлення свого ринку праці. З початком війни кількість працівників в Україні зменшилася на 21%, а кількість ФОП – на 49%. За підрахунками Міністерства економіки, для відновлення України рівень зайнятості до 2032 року має зрости на 67%.

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Про це повідомили в Команді підтримки реформ Мінекономіки.

Кількість працівників в Україні зменшилася на 21%

Зазначається, що за підсумками 2023 року Мінекономіки оцінило зростання ВВП на рівні 5%. Але водночас економіка скоротилася майже на третину з лютого 2022 року, ставши перед найскладнішими умовами відновлення.

Крім того, з початком війни кількість працівників в Україні зменшилася на 21%, а кількість ФОП – на 49%.

Що потрібно зробити для зростання рівня зайнятості населення

Уряд України визначив амбітні плани відновлення, зокрема досягнення ВВП у розмірі 246 млрд доларів США до 2032 року. Для цього зайнятість має зрости на 67% порівняно з 2022 роком.

"Створення ринку праці, який відповідатиме прогнозу Уряду щодо ВВП, вже стало одним з ключових пріоритетів економічної політики. Активні програми зайнятості, на кшталт єРобота, та інші державні ініціативи для підтримки зайнятості є кроками у правильному напрямку", – зазначає Денис Шемякін, директор Команди підтримки реформ Мінекономіки.

За його словами, інший вектор розвитку – підвищення продуктивності та автоматизація промисловості.

"Вже зараз варто створювати плацдарм для розвитку робототехніки на державному рівні. Спрямовувати інвестиції не лише в кількість робочих місць, а і в якість. Швидкість автоматизації та підвищення продуктивності праці стане для нас вирішальним фактором", - переконаний Шемякін.

Також, на думку експертів, важливий етап – прийняття нового Трудового кодексу, що створить додаткові передумови для сталого розвитку офіційної зайнятості та зрозумілих правил для роботодавців та працівників, в тому числі потенційних професіоналів з-за кордону.

За очікуваннями Мінекономіки новий Трудовий кодекс сприятиме переведенню економічно неактивного населення у активне та подоланню "сірої" зайнятості, що за різними оцінками сягає 10-15%.

"База для зростання зайнятості є й у інших сферах. Скорочення гендерного розриву в оплаті праці та залучення більшої кількості жінок до роботи є однією з них. Для цього необхідне запровадження більш гнучких форм трудових договорів, що саме передбачено в проєкті нового Трудового кодексу", – зазначає Владислав Канцир, старший проєктний менеджер Команди підтримки реформ Мінекономіки.

Він додає, що залучення до роботи людей з інвалідністю, які готові працювати, та створення необхідних та гідних умов для їх праці є іншим нерозкритим ресурсом.

За даними Мінсоцполітики, в Україні 2,7 млн людей мають інвалідність, більше половини з них – у працездатному віці. Працює лише кожен третій з них. Очікується, що набудуть поширення компенсації роботодавцям фактичних витрат за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, що стало доступним у 2023 році.

"Звісно, ринок праці не може існувати у вакуумі та створити економічне чудо сам собою. Для цього в першу чергу потрібні працюючі інститути, верховенства права та іноземні інвестиції з трансфером технологій. Однак й маючи все перераховане, але без працівників і зрозумілих правил гри, навряд чи вдасться досягти цілей зростання ВВП, озвучених Урядом", – підсумовує Владислав Канцир.

У 2023 році безробіття в Україні вдвічі перевищило довоєнні показники

Станом на кінець 2023 року, попри офіційні дані, які свідчать про зменшення кількості зареєстрованих безробітних у 2023 році, фактичний показник безробіття майже удвічі збільшився порівняно з довоєнним 2021 роком.

Офіційна статистика не відображає тих, хто уникає реєстрації через небажання бути мобілізованим.

Протягом минуло року кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшилася майже вдвічі. У лютому 2023 року кількість безробітних сягала 150 тисяч, а у лютому минулого року цифри були значно більшими - 313,8 тисяч. Найбільше серед безробітних це жінки –106,7 тисяч, чоловіків лише 43,3 тис. Найчастіше без заробітку опиняються українці у віці від 35 до 44 років (29%) і від 45 до 55 років (29%).

Якщо у 2023 році рівень безробіття становив 19%, то у 2024 НБУ прогнозує, що він перебуватиме у межах 16,2%, а вже у 2026 знизиться до 12,2%.