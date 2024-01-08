В 2023 году безработица в Украине вдвое превысила довоенные показатели – Гетманцев

По состоянию на конец 2023 года несмотря на официальные данные, свидетельствующие об уменьшении количества зарегистрированных безработных в 2023 году, фактический показатель безработицы почти вдвое увеличился по сравнению с довоенным 2021 годом.

Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "РБК-Украина".

По его словам, официальные расчеты производились по методике Международной организации труда. Согласно им, безработица в Украине составляет 19%, что вдвое превышает показатель 2021 года.

Гетманцев также подчеркнул, что официальная статистика не отражает тех, кто избегает регистрации из-за нежелания быть мобилизованным.

"Нет, это официальные данные по зарегистрированной безработице. Если считать по методике международной организации труда, то у нас безработица 19% - в 2 раза больше, чем было в 2021 году. Мы понимаем, что официальная статистика не отражает тех, кто избегает мобилизации. Поэтому в фонде занятости у нас значится меньше 100 тысяч безработных", – рассказывает он.

Рост безработицы влечет обнищание населения, но это по словам Гетманцева, является привычной реальностью во время войны.

"Война в стране, самый большой конфликт в мире с 1945 года. Во время войны люди беднеют. И нет ни одного правительства, которое взмахом волшебной палочки взяло и сделало бы их богаче. Война – это такой период, когда все беднеют. В результате у нас существенно. выросла безработица и уровень бедности. Это абсолютно предсказуемо", - констатирует он.

Сколько в Украине безработных

За прошедший год количество зарегистрированных безработных в Украине уменьшилось почти вдвое. В феврале 2023 года количество безработных достигало 150 тысяч, а в феврале прошлого года цифры были значительно больше – 313,8 тысяч. Больше всего среди безработных это женщины –106,7 тысячи, мужчин только 43,3 тыс. Чаще всего без заработка оказываются украинцы в возрасте от 35 до 44 лет (29%) и от 45 до 55 лет (29%).

В мае в НБУ сообщали, что уровень безработицы будет постепенно снижаться: в 2023 году – до 18,3%, в 2024 году – до 16,5%, а в 2025 году – до 14,7%.

Больше всего безработных зарегистрировано в прифронтовых регионах, попадающих под постоянные обстрелы. В Запорожской области – это 9 тысяч, в Днепропетровской – 7 тысяч, Харьковской – 6,7 тысяч и Сумской – 6,4 тысяч.

Меньше всего зарегистрировано безработных в Черновицкой (1,2 тысячи), Закарпатской (1,5 тысячи) и Тернопольской (1,8 тысячи) областях.

Добавим, в июле 2022 года правительство запустило реформу, согласно которой зарегистрированные безработные, не трудоустроившиеся в течение 30 дней, будут привлекаться к общественно полезным работам. Под такими работами в Кабмине подразумевается разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что именно нужно делать в каждом регионе, будут определять местные власти. За этот труд будут платить "минималку" – 6,5 тыс. грн.

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