Кабмин начнет привлекать безработных к общественно полезным работам за 6,5 тыс. грн

В Кабмине решили запустить реформу сферы занятости, согласно которой на время военного положения официально зарегистрированных безработных, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекать к общественно полезным работам, сообщил премьер Денис Шмигаль.

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Речь идет о тех, кто подал заявку в государственную службу занятости об отсутствии работы. Под такими работами в правительстве подразумевают разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы.

Что именно нужно делать в каждом регионе, будут определять местные власти. За этот труд будут платить "минималку" – 6,5 тыс. грн.

Отметим, что – согласно данным Международной организации труда – с момента российского вторжения Украина потеряла 4,8 млн рабочих мест. По оценкам исследования, если боевые действия обострятся, потери рабочих мест возрастут до семи миллионов человек.

Однако если боевые действия прекратятся немедленно, возможно быстрое восстановление с возвратом 3,4 млн рабочих мест. Это сократит потери рабочих мест до 8,9%.