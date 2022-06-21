Кабмін почне залучати безробітних до суспільно корисних робіт за 6,5 тис. грн

В Кабміні вирішили запустити реформу сфери зайнятості, згідно з якою на час воєнного стану офіційно зареєстрованих безробітних, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуть до суспільно корисних робіт, повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

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Йдеться про тих, хто подав заявку у державну службу зайнятості про відсутність роботи. Під такими роботами в уряді мають на увазі розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи.

Що саме потрібно робити в кожному регіоні, визначатиме місцева влада. За цю працю платитимуть "мінімалку" – 6,5 тис. грн.

Відмітимо, що – згідно з даними Міжнародної організації праці – з моменту російського вторгнення Україна втратила 4,8 млн робочих місць. За оцінками дослідження, якщо бойові дії загостряться, втрати робочих місць зростуть до семи мільйонів осіб.

Однак, якщо бойові дії припиняться негайно, можливе швидке відновлення з поверненням 3,4 млн робочих місць. Це скоротить втрати робочих місць до 8,9%.