За год безработица в Украине сократилась вдвое – данные Госслужбы занятости

В феврале 2023 года количество безработных достигало 150 тыс, сообщает Государственная служба занятости. В феврале прошлого года показатели были значительно выше - 313,8 тыс оставшихся без работы. В настоящее время преимущественно не трудоустроены женщины –106,7 тыс, мужчин только 43,3 тыс. Чаще всего без заработка оказываются украинцы в возрасте от 35 до 44 лет (29%) и от 45 до 55 лет (29%).

В то же время работодатели готовятся к сокращению работников активнее. Так Служба получила информацию о запланированном массовом высвобождении 20,2 тыс. подчиненных, зато в прошлом году цифра была меньше – 16,1 тыс. человек. Чаще готовы расторгнуть трудовые договоры в Днепропетровской обл. (2,0 тыс.), г. Киеве (1,9 тыс.), Житомирской (1,7 тыс.), Запорожской (1,6 тыс.) и Харьковской (1,5 тыс.) областях.

Число зарегистрированных безработных уменьшилось до 150 тыс украинцев. Данные: Государственной службы занятости

Кроме того, вакансий сейчас почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Если на 1 марта 2022 г. было 53 тыс предложений, то сейчас всего лишь 28,9 тыс.

Во время военного положения статус безработного предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости по личному заявлению человека. Соответственно, помощь предоставляется с первого дня получения статуса безработного. С начала года максимальный размер пособия в Украине составляет 6700 гривен, что равняется размеру минимальной зарплаты. Раньше платили больше – 150% от минималки.

Отметим, в июле 2022 г. правительство запустило реформу, согласно которой зарегистрированные безработные, которые не трудоустроились в течение 30 дней, будут привлекаться к общественно полезным работам. Под такими работами в Кабмине подразумевается разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что именно нужно делать в каждом регионе, будут определять местные власти. За этот труд будут платить "минималку" – 6,5 тыс. грн.

Напомним, в конце прошлого года Кабмин анонсировал программы компенсаций работодателям за трудоустройство категорий населения, которым сложно найти работу. Речь идет о молодежи, участниках боевых действий, одиноких родителях, людях с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц и тех, кому осталось до пенсии 5 лет. Таким образом, фонд по безработице в течение полугода будет платить половину зарплаты работника.

Добавим, что, согласно февральскому опросу Социологической группы "Рейтинг", финансовое состояние более половины украинцев значительно ухудшилось с начала полномасштабного вторжения. Так у 63% опрошенных доходы стали меньше.