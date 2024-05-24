Офіційний курс долара вперше перевищив позначку 40 грн

Національний банк України на 27 травня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 40,1153 грн за долар. Це перший випадок в історії, коли офіційний долар в Україні перевищив позначку 40 грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Про це свідчать дані про курс гривні, оприлюднені регулятором відповідно до результатів торгів на міжбанківському валютному ринку.

Відповідно до офіційного курсу НБУ, станом на 27 травня, вартість гривні в порівнянні з доларом зменшиться на 19 копійок, тож в понеділок "зелений" досягне рівня 40,1153 грн за 1 долар.

Крім того, Нацбанк встановив курс євро на рівні 43,491 грн згідно з новою інформацією.

Зазначимо, що офіційний курс регулятора встановлюється щоденно з урахуванням динаміки міжбанківського валютного ринку та ринкових тенденцій.

Що впливатиме на курс валют найближчим часом

Курс валют залишається стабільним через низку причин. Одна з них – ухвалення рішення про надання Україні міжнародної допомоги від США та траншу від ЄС. Обсяги макрофінансової допомоги, яку Україна зможе отримати до кінця року, збігається із запланованими 37 млрд доларів для покриття частини видатків бюджету.

Тарас Лєсовий додає, що з 4 травня Національний банк України продовжив реалізацію стратегії на подальшу лібералізацію ринку, скасувавши низку обмежень для бізнесу, передбачивши під ці потреби 5,5 млрд доларів, яких має цілком вистачити для збереження рівноваги між попитом і пропозицією. Відтак дисбалансу, який потенційно міг би вплинути на курсові показники, не станеться.

"Міжнародні резерви регулятора станом на початок травня склали понад 43 млрд доларів, яких цілком достатньо для більш сміливих дій регулятора. Експортні надходження, на основі яких формуються міжнародні валютні резерви, мають бути на пристойному рівні, адже обсяг експорту майже досяг довоєнного рівня", – зазначив Лєсовий.

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