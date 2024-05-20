Керована девальвація гривні: коли курс перетне позначку в 40 грн/дол.

Друга половина травня для валютного ринку буде більш спокійною та досить прогнозованою, а різких коливань курсу очікувати не варто. Втім, експерти говорять про те, що керована девальвація гривні продовжиться.

За минулий тиждень офіційний курс долара НБУ впав на 29 копійок. Якщо 13 травня долар коштував 39,72 грн/дол., то вже 17 травня – 39,43 грн/дол . Хоча готівковий долар вже перетнув позначку в 40 грн, протягом травня спостерігаються незначні коливання на валютному ринку.

Як змінювався курс долара протягом тижня з 13 по 17 травня

Минулого тижня гривня на міжбанківських торгах дещо зміцнилась. Якщо у п'ятницю 10 травня курс долара був 39,56 грн , то станом на п'ятницю 17 травня офіційний курс знизився на 14 копійок і становив 39,42 грн.

Готівковий долар минулого тижня вже коштував дорожче 40 грн . Продаж американської валюти коливався від 39,9 до 40 грн за долар .

Скриншот з сайту НБУ

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, зазначила, що торги на ВРУ на початку попереднього тижня відзначилися помірним зростанням котирувань. Такий курсовий тренд був очікуваним: до 20 травня бізнес має сплатити квартальні податки, відтак пропозиція валюти на ринку ближче до кінця тижня посилилася.

"Реакція готівкового ринку на курсові тенденції міжбанку виявилася дуже слабкою. На початку тижня вартість американського долара тут також помірно зросла і в окремі моменти курс навіть переходив позначку 40,0 грн/долар, але зміцнення гривні на ВРУ поки не призвело до співставного здешевшання готівкової валюти. В п'ятницю зранку курс продажу долара знаходився в діапазоні 39,8-39,9 грн/дол.", – каже Золотько.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, говорить, що загалом протягом травня спостерігаються невеликі коливання валютного курсу. Курс долара знаходився в коридорі 39,23–39,71 грн за долар та 42,20–42,92 грн за євро.

Обсяги торгів на міжбанку залишаються посередніми, дещо вище 200 млн доларів на день. Ринок знаходиться в спокійному стані Олександр Хмелевський Кандидат економічних наук, незалежний експерт

Золотько додає, що учасники ринку здебільшого оцінюють поточний тренд на зміцнення безготівкової валюти як тимчасовий. Саме цим й пояснюється дуже слабка реакція готівкового курсу на тенденції на ВРУ.

Яким буде курс долара з 20 по 24 травня

Хмелевський прогнозує, що на цьому тижні очікується певне зниження курсу гривні. Проте, загалом курс долара буде залишатися в коридорі 39,30–39,90 грн, а курс євро 42,20–43,00 грн . На думку експерта, особливих змін валютного курсу на цьому тижні очікувати не варто.

Експерти переконані, що на короткому часовому горизонті перспективи для подальшого зміцнення гривні обмежені. До 20 травня через сплату податків бізнесом на ринку ще може зберігатися тренд на зниження курсу, проте на цьому тижні слід очікувати на корекцію й зростання котирувань на ВРУ. Проте, зважаючи на той факт, що готівковий курс цього тижня залишався на відносно високих рівнях, скоріш за все подорожчання долара на ВРУ не призведе до співставного зростання курсу у готівковому сегменті. Про це говорить Анна Золотько.

На мою думку, протягом цього тижня вартість долара знаходитиметься в діапазоні 39,7–40,2 грн/долар Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус", пояснює, що друга половина травня для валютного ринку буде більш спокійною та досить прогнозованою. Важливою для ринку буде подальша керована девальвація гривні. За підсумками року, згідно з прогнозами, вона має скласти ще 3% від початкового курсу січня, якщо курс долара збігатиметься із закладеним в бюджет курсом, а це 40,7 грн.

"Припускаємо, що у травні гривня до долара може втратити від 0,2 грн до 0,5 грн - а курс буде в проміжку 39,7–40 грн . Тобто темпи девальвації будуть меншими за попередній місяць", – говорить Лєсовий.

Що впливатиме на курс валют найближчим часом

Курс валют залишається стабільним через низку причин. Одна з них – ухвалення рішення про надання Україні міжнародної допомоги від США та траншу від ЄС. Обсяги макрофінансової допомоги, яку Україна зможе отримати до кінця року, збігається із запланованими 37 млрд доларів для покриття частини видатків бюджету

Тарас Лєсовий додає, що з 4 травня Національний банк України продовжив реалізацію стратегії на подальшу лібералізацію ринку, скасувавши низку обмежень для бізнесу, передбачивши під ці потреби 5,5 млрд доларів, яких має цілком вистачити для збереження рівноваги між попитом і пропозицією. Відтак дисбалансу, який потенційно міг би вплинути на курсові показники, не станеться.

"Міжнародні резерви регулятора станом на початок травня склали понад 43 млрд доларів, яких цілком достатньо для більш сміливих дій регулятора. Експортні надходження, на основі яких формуються міжнародні валютні резерви, мають бути на пристойному рівні, адже обсяг експорту майже досяг довоєнного рівня", – зазначив Лєсовий.