Міжнародні резерви України у травні скоротилися на 7,9%

Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9% порівняно з квітнем.

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Про це йдеться у звіті Національного банку України.

На валютні рахунки НБУ надійшло 143,1 мільйона доларів США, зокрема 123,1 мільйона доларів США – від розміщення валютних ОВДП та 20,0 мільйонів доларів США – від Світового банку.

Протягом травня НБУ продав на валютному ринку 3 087,0 млн дол. США та викупив 11,1 млн дол. США. Тобто, чистий продаж валюти на внутрішньому ринку у травні зріс на 36% порівняно з квітнем. Попит на валюту зріс на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у травні було виплачено 412,3 мільйона доларів США. З цієї суми:

309,1 мільйона доларів США – обслуговування та погашення валютних ОВДП,

42,9 мільйона доларів США – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком (ЄІБ),

30,7 мільйона доларів США – обслуговування та погашення боргу перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР),

21,3 мільйона доларів США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком,

8,3 мільйона доларів США – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) 240,8 мільйона доларів США.

Додамо, що за підсумками квітня, міжнародні резерви країни також скоротилися на 3,1% і станом на 1 травня становили $42,4 млрд, а сукупний державний борг України у березні 2024 року виріс одразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com