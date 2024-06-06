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Міжнародні резерви України у травні скоротилися на 7,9%
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9% порівняно з квітнем.
Про це йдеться у звіті Національного банку України.
На валютні рахунки НБУ надійшло 143,1 мільйона доларів США, зокрема 123,1 мільйона доларів США – від розміщення валютних ОВДП та 20,0 мільйонів доларів США – від Світового банку.
Протягом травня НБУ продав на валютному ринку 3 087,0 млн дол. США та викупив 11,1 млн дол. США. Тобто, чистий продаж валюти на внутрішньому ринку у травні зріс на 36% порівняно з квітнем. Попит на валюту зріс на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у травні було виплачено 412,3 мільйона доларів США. З цієї суми:
- 309,1 мільйона доларів США – обслуговування та погашення валютних ОВДП,
- 42,9 мільйона доларів США – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком (ЄІБ),
- 30,7 мільйона доларів США – обслуговування та погашення боргу перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР),
- 21,3 мільйона доларів США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком,
- 8,3 мільйона доларів США – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) 240,8 мільйона доларів США.
Додамо, що за підсумками квітня, міжнародні резерви країни також скоротилися на 3,1% і станом на 1 травня становили $42,4 млрд, а сукупний державний борг України у березні 2024 року виріс одразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.
Джерело фото: ua.depositphotos.com