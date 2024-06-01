Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала по четвертому пересмотру программы финансирования: что это значит

Украина и Международный валютный фонд на уровне экспертов договорились о четвертом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF) в размере 15,6 млрд долларов. Благодаря этому в ближайшие недели Украина получит 2,2 млрд долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

"Миссия Международного валютного фонда по четвертому пересмотру программы "Механизм расширенного финансирования" (The Extended Fund Facility, EFF) с Украиной, работавшая в Варшаве с 27 по 31 мая 2024 года, завершила работу", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA). Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит ее в ближайшие недели. После этого Украина получит доступ к финансированию в объеме 1 669,82 млн СДР (около 2,2 млрд долл. США в эквиваленте).

Кроме того, как отмечают в НБУ, были достигнуты договоренности по обновленному комплексу мер по экономической и финансовой политике, направленному на поддержку макроэкономической стабильности и продвижение экономических реформ, которые будут выполняться в дальнейшем.

Эксперты МВФ удовлетворены политикой украинских властей

Сообщается, что специалисты МВФ отметили умелую политику украинских властей, адаптивность домохозяйств и компаний, которые вместе со значительным внешним финансированием позволили сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Об этом свидетельствует более мощный рост ВВП в 2023 году и устойчивая экономическая активность в I квартале 2024 года на фоне продолжающейся дезинфляции и достаточного уровня международных резервов.

В то же время, риски ухудшения ситуации остаются высокими, поскольку война продолжается.

МВФ ожидает, что во втором полугодии 2024 года возобновление экономической активности замедлится из-за масштабных атак России на энергетический сектор Украины, а инфляция – умеренно возрастет.

В то же время финансовый сектор остается стабильным и ликвидным, а темп внедрения реформ значительный, несмотря на войну. Среди будущих приоритетов – усиление банковского регулирования, надзора, кредитной деятельности и инфраструктуры рынков капитала.

Значительное внимание будет уделяться увеличению уровня финансовой инклюзии, особенно на деоккупированных территориях и в регионах, близких к активным боевым действиям. Ее низкий уровень является сдерживающим фактором экономической активности, поэтому Национальный банк сосредоточится на диагностической работе с привлечением экспертов МВФ и Всемирного банка, чтобы разработать эффективные меры.

Эксперты МВФ также отметили прогресс украинских властей в вопросе реструктуризации коммерческого внешнего долга на условиях, предусмотренных программой. Он имеет важное значение, чтобы создать пространство для первоочередных расходов и вернуть долг к приемлемому уровню. В то же время бюджет 2025 года потребует мер по мобилизации внутренних доходов, учитывая все еще высокие потребности в расходах.

Что нужно сделать в ближайшее время

МВФ отметил, что потребности в бюджетном финансировании в 2024 году остаются очень высокими. Выполнение бюджета должно учитывать финансовые ограничения и необходимость обновления фискальной и долговой устойчивости.

Для обеспечения фискальной устойчивости Украине необходимо ускорить реализацию налоговых реформ и администрирование доходов, предусмотренных национальной стратегией доходов.

Приоритеты на ближайшую перспективу – усиление налогового и таможенного администрирования, а также укрепление доверия общества через антикоррупционные реформы и меры по надлежащей защите персональных данных налогоплательщиков.

Украина впервые дошла до четвертого пересмотра программы МВФ

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что ранее Украина ни в одной программе МВФ не доходила до четвертого пересмотра.

"Сегодняшние договоренности - это свидетельство нашей приверженности реформам и изменениям для нашей страны", - отметил премьер-министр.

Он сообщил, что Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки в четвертый пересмотр. После утверждения Исполнительным советом МВФ, который состоится в ближайшие недели, Украина получит 2,2 млрд долларов.

Глава НБУ Андрей Пышный напомнил, что согласно процедуре пересмотр подлежит одобрению Советом исполнительных директоров МВФ. Его заседание должно состояться в июне, и только после этого будет возможность получить транш.

"Имею большие надежды, что решение Совета будет положительным, учитывая итоговые заявления руководителя миссии Гевина Грея, отметившего прогресс в реализации программы и качество работы команды Украины", - отметил глава Нацбанка.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд.

Первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн Украина получила 14 декабря. В настоящее время Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

17 февраля 2024 года миссия МВФ и представители власти Украины начали переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), а уже 21 марта исполнительный совет МВФ завершил его, одобрив выделение транша в размере около $880 млн.

На 2024 год предусмотрено еще три транша: $2,226 млрд в середине июня, затем $1,3 млрд в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: $912 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по $1,288 млрд.

С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. Они включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики и управлению государственным долгом.