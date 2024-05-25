Министры G7 поддержали план финансирования Украины: что он предполагает

25 мая министры финансов стран "Большой семерки" согласовали широкий план использования процентов от замороженных российских активов для помощи Украины, который после доработки представят на саммите лидеров G7 в июне.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на проект коммюнике встречи министров в Италии.

Отмечается, что дискуссии министров базировались на предложениях США по предоставлению Украине кредита в размере около 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет доходов от активов российского центрального банка на сумму около 190 миллиардов евро.

Сейчас они заморожены в центральном бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Согласно проекту коммюнике, министры «достигли прогресса» по вариантам по формированию этого кредита. Окончательно эти варианты будут представлены лидерам G7 перед саммитом в июне.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, многие детали этого финансирования еще не согласованы, включая сумму кредита и гарантий займа.

По словам одного из чиновников, европейские чиновники обеспокоены "справедливым распределением рисков", опасаясь, что Европа возьмет на себя основное бремя финансовых и юридических рисков и ответных действий со стороны России, поскольку большинство активов сохраняется на европейском континенте.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит "никаких препятствий" в своих дискуссиях с коллегами-министрами финансов стран G7 о выделении кредита Украине, который будет обеспечен доходом от замороженных российских активов.

План США по изъятию средств РФ

США ведут переговоры с партнерами по "Большой семерке" по выделению $50 млрд. Украине. По американскому плану, большинство средств будет получено с процентов, которые накопятся от замороженных российских активов.

Правительство Франции поддержало предложение США об использовании замороженных российских активов.

Учитывая, что Германия также положительно отнеслась к плану США, растут шансы на то, что он будет полностью одобрен на встрече лидеров G-7 13-15 июня.

Преимуществом досрочного получения доходов от активов будет обеспечение выгоды Украине независимо от политической неопределенности, связанной с президентскими выборами в США.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов, страны-члены ищут куда более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мести".

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