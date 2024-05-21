Германия готова поддержать план США по использованию замороженных активов РФ для Украины - СМИ

Немецкие чиновники готовы поддержать американскую инициативу о направлении прибыли от замороженных российских активов, размещенных преимущественно в Европе, на финансовую поддержку Украины в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что согласие Германии может выступить решающим фактором для достижения Вашингтоном и его союзниками договоренности о новом масштабном пакете помощи Киеву, обеспечивая участие в нем США независимо от результатов президентских выборов, которые состоятся уже в ноябре этого года.

По данным информагентства, официальные представители США и ЕС отмечают рост поддержки американского предложения, которое, как ожидается, станет ключевой темой обсуждения на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой семерки" в Италии.

В то же время немецкие чиновники не ожидают окончательного решения до саммита G7, запланированного на 13-15 июня, а возможности реализации этого механизма - не ранее 2025 года. Издание напоминает, что в феврале 2022 года страны G7 заморозили около 280 миллиардов долларов активов российского центробанка, большинство из которых (около 190 миллиардов) хранится в бельгийском депозитарно-клиринговом учреждении Euroclear.

При этом сейчас стоит вопрос о том, сможет ли украинское правительство оставаться финансово жизнеспособным — финансировать свою оборону и обслуживать свой долг — в течение 2025 года.

"Поскольку война не демонстрирует никаких признаков прекращения, а военное наступление России набирает обороты, самые преданные сторонники Украины стремятся обеспечить среднесрочное финансирование для находящейся в состоянии конфликта страны и послать сигнал Москве, что поддержка Киева среди союзников G7 не ослабевает", - говорится в статье.

В последние месяцы США активно продвигали идею использования этих активов для поддержки Украины, рассматривая различные варианты – от прямой конфискации и передачи средств Украине до секьюритизации и выпуска облигаций или использования их в качестве обеспечения для кредитования.

Некоторые европейские страны, в частности Франция и Германия, выразили сомнения в этих предложениях, ссылаясь на потенциальные риски для финансовой стабильности и привлекательности евро как резервной валюты, а также на риски относительно законности таких мер.

Однако, как пишет Bloomberg, именно последнее предложение США европейские чиновники, в частности в Германии, восприняли более положительно, поскольку оно предполагает использование только процентов, полученных от активов, без конфискации основной суммы. Ранее в ЕС уже согласовали использовать эти доходы, дважды в год перечисляя средства Украине. Соглашение же G7 должно заменить эту договоренность.

В случае одобрения инициативы ожидается, что замороженные активы будут приносить около 5 млрд евро ежегодно. Согласно обсуждаемому предложению, "Большая семерка" может оценить будущий доход от этих активов в течение определенного количества лет и предоставить Украине всю соответствующую сумму авансом. Отмечается, что она может составить 50 миллиардов долларов. Как указывает СМИ, детали по поводу того, как и кто будет распоряжаться этой суммой, пока только обсуждаются.

США надеются, что все страны G7 или по крайней мере часть из них примут участие в предоставлении Украине такого займа наперед, но готовы и взять на себя весь займ самостоятельно, если ЕС предоставит достаточные обязательства, что активы будут оставаться замороженными, а кредит будет погашен.

Впрочем, как пишет издание, сейчас Европейский центральный банк и страны ЕС испытывают обеспокоенность, в частности, относительно защиты Euroclear от любых финансовых рисков, в том числе от российских исков или возможной мести со стороны Москвы.

Кроме того, если ЕС будет обязан выполнять такое соглашение с США с привязкой замораживания активов к санкциям против РФ, ему может потребоваться обновлять свое решение каждые шесть месяцев, что потребует единодушия в позиции стран-членов союза. Соответственно, это повышает риск того, что одна из стран сможет заблокировать дальнейшую заморозку российских активов, поставив погашение кредита под вопрос.

В Европе сейчас заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Впрочем, в самой Германии, как сообщали на прошлой неделе в тамошнем Министерстве финансов, сейчас заморожены российские активы всего на 3,9 миллиарда евро. Общая же стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. При этом осенью глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В то же время Украина тогда сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных с замороженных активов РФ, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются все же получить активы в полном объеме.

В начале же мая издание Financial Times написало, что страны G7 уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго. Отмечалось, что вместо прямого изъятия активов, они ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине.