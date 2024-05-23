Франция поддержала идею США по использованию доходов от замороженных активов РФ

Правительство Франции поддержало предложение США об использовании замороженных российских активов, что повышает шансы достичь предварительной договоренности о выделении крупного пакета помощи для Украины объемом до $50 млрд на встрече министров финансов стран "Большой семерки" в июне.

Об этом пишет Bloomberg.

К инициативе США присоединилась Франция

Как отмечает агентство, США настаивают, чтобы группа ведущих стран с развитой экономикой G7 использовала будущие доходы от средств российского центрального банка в размере около $280 млрд, большая часть которых заморожена в Европе. Этот план мог бы разблокировать пакет помощи Украине в размере до $50 млрд.

"Мы открыты к идее мобилизации доходов от этих активов как можно лучше и раньше в рамках международного права", - заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер.

Как пишет Bloomberg, ранее европейские правительства с осторожностью относились к использованию этих активов, ссылаясь на опасения по поводу юридических рисков и финансовой стабильности.

По словам Ле Мера, он уже предупреждал власти США, что полный арест активов противоречит международному праву и правилам мировой финансовой системы.

"США сделали предложение, которое находится в рамках международного права, и мы будем работать над ними в конструктивном и открытом ключе с целью достичь соглашения по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины до конца встречи G-7", - подчеркнул министр финансов.

План США по изъятию средств РФ

США ведут переговоры с партнерами по "Большой семерке" по выделению $50 млрд Украине. По американскому плану, большинство средств будет получено с процентов, которые накопятся от замороженных российских активов.

Учитывая, что Германия также положительно отнеслась к плану США, растут шансы на то, что он будет полностью одобрен на встрече лидеров G-7 13-15 июня.

Преимуществом досрочного получения доходов от активов будет обеспечение выгоды Украине независимо от политической неопределенности, связанной с президентскими выборами в США.

Разногласия в Вашингтоне уже осложнили президенту Джо Байдену оказание дополнительной помощи Украине, а его соперник, бывший президент Дональд Трамп, выражает скептицизм по поводу дальнейшей поддержки Украины.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, которая хранит около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".