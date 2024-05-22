ЕС перечислит Украине первую выплату из замороженных активов РФ в июле

21 мая страны Евросоюза согласовали план по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Еврокомиссия будет прилагать усилия, чтобы первые платежи от замороженных активов РФ, в частности для поставок в Украину современного оружия и боеприпасов, были осуществлены уже в июле.

"В рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро", – написал в соцсети Х (Twitter) министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Он добавил, что 90% средств будет направлено на военную поддержку.

"Россия должна заплатить за ущерб, причиненный его агрессивной войной", - подчеркнул чешский министр.

Когда получим средства

Европейская комиссия анонсировала первую выплату сверхприбылей от пользования замороженными активами России на территории Евросоюза в июле 2024 года.

"ЕС выбрал путь вперед, который является обоснованным и гибким с правовой точки зрения, что позволит уточнять помощь в соответствии с самыми неотложными потребностями Украины. Скорость остается ключевым фактором, и Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле", - подчеркнул исполнительный. вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Как сообщается в сообщении Еврокомиссии, решения вступят в силу после опубликования в Официальном журнале. Ресурсы для поддержки Украины будут доступны с июля 2024 с выплатами раз в два года.

Отмечается, что в 2024 году 90% будут направлены на военное оборудование для Украины и 10% для бюджета ЕС, где все ассигнования будут направлены на финансирование помощи Украине.

Решения позволяют определить приоритетность потребностей, которые, вероятно, изменятся со временем, поэтому распределение будет пересматриваться ежегодно с первым пересмотром до 1 января 2025 года.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, которая хранит около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".

Напомним, что 8 мая послы стран Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.