$50 млрд для Украины от замороженных активов РФ: США не видят никаких препятствий в согласовании кредита со странами G7

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит "никаких препятствий" в своих дискуссиях с коллегами-министрами финансов стран G7 о выделении кредита Украине, который будет обеспечен доходом от замороженных российских активов.

Об этом пишет Reuters.

Издание напоминает, что в эти выходные в Италии проходит встреча министров финансов и глав центральных банков (ЦБ) стран G7.

Одной из ключевых тем встречи является инициатива США по секьюритизации будущих денежных потоков для использования заблокированных суверенных активов РФ.

Речь идет о потенциальном ресурсе в объеме до 50 млрд долл., который может быть предоставлен Украине на военные цели и финансовую поддержку.

За счет этого ресурса планируется покрыть большую часть потенциального разрыва в 2025 г. на предоставление военной помощи и внешнего финансирования западными партнерами.

"Я думаю, что все выглядит достаточно хорошо", - сказала Йеллен после нескольких двусторонних встреч в первый день двухдневного финансового саммита.

"Я не видела ничего, что бы считала препятствием, но есть некоторые проблемы, которые нам нужно решить, и людям придется быть гибкими, чтобы достичь общего языка", — добавила Йеллен.

Она надеется, что министры финансов "Большой семерки" согласуют концепцию, которую проработают в течение следующих недель и представят лидерам G7 в июне.

План США по изъятию средств РФ

США ведут переговоры с партнерами по "Большой семерке" по выделению $50 млрд. Украине. По американскому плану, большинство средств будет получено с процентов, которые накопятся от замороженных российских активов.

Правительство Франции поддержало предложение США об использовании замороженных российских активов.

Учитывая, что Германия также положительно отнеслась к плану США, растут шансы на то, что он будет полностью одобрен на встрече лидеров G-7 13-15 июня.

Преимуществом досрочного получения доходов от активов будет обеспечение выгоды Украине независимо от политической неопределенности, связанной с президентскими выборами в США.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов, страны-члены ищут куда более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мести".

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